Eczanelerden Alınan Poşetler Ücretsiz Oldu

Yeni yılın ilk günü itibariyle yürürlüğe giren poşet yasası sonrasında, eczacıların hijyen muafiyeti talebine olumlu yanıt geldi. Halkın talep ettiği bir düzenleme de yapılmış oldu.

Geçtiğimiz günlerde Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Seydan, ilacın hijyeninin korunabilmesi için eczanelerin bu konudan muaf tutulmasını istemişti. Vatandaşların da konuyla ilgili istekleri olunca ücretli poşet uygulamasında değişikliğe gidildi.

Gelen talep üzerine, 'sadece' eczanelerde olmak üzere ilaç satışlarında kullanılan saplı ve sapsız poşetlerden herhangi bir ücret alınmayacağı belirtildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, uygulamanın henüz başlamış olduğunu ve usul ve esaslarda düzenleme ihtiyacının olmasını normal karşıladığını belirtti.

Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

"Ücretlendirmeye tabi tutulan poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirdik. Plastik poşetlerde yer alan satış noktalarına ait marka ve logolar, poşetin tek yüzeyinde yer alacak ve alanın yüzde yirmisini geçemeyecek. "66745475-145.07-6267" sayılı olur ile Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın yeniden düzenlenerek yürürlüğe konuldu. 200x350 milimetre (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük, saplı ve sapsız poşetlerin usul ve esasların kapsamından çıkarıldı."