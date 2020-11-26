Edirne'de COVID-19 İçin 1 Milimetre Kuralı Hayata Geçirildi

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal tarafından aktarılan bilgilere göre vaka artışının en yüksek olduğu illerden Edirne'de virüsün yayılmasını engellemek adına 1 milimetre kuralı adında bir dezenfektasyon uygulaması hayata geçirildi.

Dün akşam, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının hemen ardından basın mensuplarının karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "COVID-19 Günlük Koronavirüs Tablosunda" açık test politikasına geçileceğini ifade ederken; bazı illerdeki vaka artış hızında çok ciddi bir yükselme yaşandığını ifade etmişti.

Bakan Koca’nın vaka sayısında büyük artış olduğunu ifade ettiği illerden biri olan Edirne, bugün itibarıyla salgının bulaşma hızını yavaşlatabilmek adına yeni tedbirler hayata geçirdi. Vatandaşların pazaryerlerini ve ulaşım araçlarını mecburen kullanmak zorunda kaldıkları için korona virüsle mücadelede bu alanlara çok daha fazla önem verdiklerini belirten Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, bu kapsamda Vali Ekrem Canalp’in talimatıyla Türkiye’de bir ilke imza attıklarını belirtti.

Söz konusu uygulamaya göre artık Edirne’de tüm ticari taksilerde ve diğer ulaşım araçlarına el tipi küçük ilaçlama pompası dağıtılıyor ve yolculara limitsiz dezenfektan sağlanıyor. Ayrıca Uysal’ın açıklamasına göre “1 milimetre kuralı” adındaki yeni uygulamada her müşteri indiğinde araçlarda 1 milimetre dahi boşluk kalmayacak şekilde dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor.

Edirne halkının COVID-19 ile mücadele kapsamında çok bilinçli olduğunu kaydeden vali yardımcısı, buna karşın virüsün bulaşma riskinin yalnızca Edirne’de değil tüm ülkede artış gösterdiğini ifade etti. Uysal, virüsle mücadelede en önemli etkenin ilaçlama, kontrol ve denetim olduğunun altını çizdi.