Magic: The Gathering Arena, 26 Eylül 2019'da Çıkacak

Yılların eskitemediği kart oyunu Magic: The Gathering Arena, açık beta sürümünün başlamasından bir yıl sonra, 26 Eylül’de piyasaya sürülecek.

Magic: The Gathering Arena, yılların eskitemediği bir kart oyunu olarak biliniyor. Hearthstone ile de karşılaştırılan bu oyun, yaklaşık 1 yıl önce 27 Eylül 2018’de açık beta çıkışını yapmış ve oyunun eski hayranlarını bir hayli sevindirmişti. Açık beta olarak geçirilen 1 yılın ardından şirket; oyununu, geçtiğimiz yılki açık beta tarihinden yalnızca 1 gün önce 26 Eylül 2019’da piyasaya sürecek.

Kart oyunlarının babası sayılan bu oyun, ilk olarak Magic: The Gathering'in oynaması ücretsiz dijital versiyonu olarak tanıtılmıştı. Oyunun yapımcılığını ise Dungeon Dragons ve Duel Masters gibi diğer kart oyunlardan tanıdığımız Wizards of the Coast üstleniyor.

Tam sürüm, beta sürümünde bulunmayan yeni bir mod içerecek:

Windows’a özel olan ücretsiz PC oyununun piyasaya sürülmesi, Magic’in bir sonraki kart seti olan “Magic’s Throne of Eldraine”nin piyasaya sürülmesiyle aynı zamana denk gelecek. Oyuncular, 4 Ekim'de yayınlanacak olan fiziksel sürümden önce bu setten kart kazanabilecek ve oynayabilecekler.

Ayrıca oyunun tam sürümü, beta sürümünde bulunmayan yeni bir oyun modunu da içerecek. “Brawl” adı verilen bu mod, oyuncuların seçtikleri diğer 59 Standart-legal kartla birlikte bir efsanevi yaratık veya bir Planeswalker getirmelerine olanak sağlayacak.

Yapımcı firma, oyuna ait yaklaşık 4 dakikalık bir tanıtım videosu da yayınladı. Dilerseniz videoyu da hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.