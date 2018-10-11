Honor Magic 2'nin Yeni Bir Teaser'ı Yayınlandı

Huawei kayar ön kameralı Honor Magic 2'yi bir süre önce göstermişti. Bu süreden geçen zamanla birlikte pek çok kullanıcı, bu modeli heyecanla takip etmeye başladı. Şimdi de Huawei, Honor Magic 2 için yeni bir teaser yayınladı.

Kayar kameralı telefonlar arasında Honor Magic 2 ilk örneği oluşturmuyor. Bunun daha önce de özellikle Çin markaları altında yapılan birtakım üretimleri var, ancak haliyle hem kendilerini duyurma fırsatları olmuyor hem de markaya güvensizlikten satılmıyor. Bu cihaz Huawei yapımı olduğu için son kullanıcı muhtemelen kendisini daha yakın hissedecek.

Huawei'e olan güvenin diğer Çinli markalardan çok daha fazla olduğunu tahmin etmek pek zor sayılmaz. Şimdilik bu cihazın üst segment ya da üst segmente yakın konumlandırılacağını biliyoruz, ancak bakarsınız gelişen teknoloji ile birlikte bu özellik orta segment gibi noktalarda da standart bir hal alır.

Honor Magic 2 kullanıcılara şu an için ne sunuyor, tam olarak hala bilmiyoruz. Ancak süper ince çerçeveler, Kirin 980 işlemci ve kayan ön kamera alanı ile tanıtıldığını sizlere aktaralım. Bu yeni kamera teknolojisi Oppo Find X modelini andırmıyor değil.

Telefonun selfie kamerasını ortaya çıkarmak için yapmanız gereken şey telefonu aşağı yöne doğru kaydırmak olacak. Henüz kesin değil ama muhtemelen kamera, flaş ve mikrofondan oluşan 3 adet delik, o kısımda kendine yer ediniyor. Honor Magic 2 neredeyse çerçevesiz bir ekrana sahip. Telefonun ne zaman satışa sunulacağı, fiyat ve diğer spesifik özellikler hakkında hala elimizde kesin bilgiler yok, ancak bu modelin tasarım odaklı büyük dikkat çekebileceğini düşünüyoruz.