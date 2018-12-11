DOOM, 25. Yılını 18 Yeni Bölümle Kutluyor

DOOM oynayıp Spiderdemon’u yendiyseniz, sizi bekleyen 18 yeni bölüm var.

Orijinal DOOM oyunu yayınlanalı ve biz de disketleri alalı 25 yıl oldu. Oyunun yaratıcılarından John Romero, 1993 tarihli orijinal oyunun 25. yılına özel olarak 18 yeni seviye yayınladı.

SIGIL adlı hikaye, DOOM’un bitişi ile DOOM II arasında geçiyor. Bu hikaye, dördüncü bölümün ruhani devamı özelliği taşıyor. Yani SIGIL'de ilk oyunun bittiği yerden oyuna devam ediyoruz, DOOM ile DOOM II arasındaki dönemde geçen bağımsız bir hikayeyi değil.

2019 yılının Şubat ayında yayınlanacak olan SIGIL, iki farklı opsiyona sahip. Standart versiyon, 16 GB’lık, disket şekilli bir USB bellek şeklinde piyasaya sürülecek. Kutunun üstünde Christopher Lovell’in bir çizimi yer alacak. Kutuda ayrıca Buckethead tarafından yapılan oyun müziklerinin olduğu bir CD ile oyunun CD'si bulunacak. Daha pahalı olan Beast Box ise, sınırlı sayıda olacak. Bu kutuların her birinin kendi numarası olacak. Kutudan ayrıca Christopher Lovell imzalı bir görsel, John Romero’nun mızrağa geçirilmiş kafası şeklinde bir metal figür, bir anı T-shirt’i ve SIGIL temalı para bulunacak.

SIGIL’de, E4M8’de Spiderdemon’u dövdükten hemen sonrasında, Dünya’ya dönmek üzere yola çıkıyoruz. Baphomet’in yarattığı bir hata yüzünden, kendimizi cehennemin daha da karanlık bir noktasında buluyoruz. Neredeyse gerçek anlamda cehennemin dibi olan bu yerden çıktıktan sonra, döndüğümüz Dünya'nın kurtarıcısı oluyoruz. Çocukluğumuzda kullandığımız “Onu da vur, onu da vur, aa o ne onu da vur.” mantığıyla oynamak isterseniz ona da lafım yok tabii. Biraz nostalji iyidir.

Standart set 39 dolardan, Beast Box ise 165 dolardan piyasaya çıkacak.