RTX 2080 Ekran Kartı / i9 7980X İşlemci Ne İşinize Yarayacak

Şu an Türkiye fiyatıyla 20.000 TL'ye yaklaşan bu ekran kartı ve işlemci ikilisi, oyun oynamayan biri için ne ifade ediyor buna değineceğiz.

Öncelikle başlıkta listelediğimiz ekran kartı ve işlemcinin pahalı ve üst düzey modeller olmasıyla sadece birer örnek teşkil ettiğini belirtelim. Burada aslında çok basit ama bazen kafa karıştıran bir soruya cevap arayacağız. PC'de oyun oynayan biri değilsek, üst düzey donanım parçalarına neden büyük paralar ödeyelim? Önce İşlemci... 1. Önümüzdeki yaklaşık 5 yıl boyunca yeni bir işlemciye ihtiyaç duymayacaksınız. Her 6-7 ayda bir güncelleme yapmaktansa bunu seçen kullanıcı sayısı çok fazla.

Önümüzdeki yaklaşık 5 yıl boyunca yeni bir işlemciye ihtiyaç duymayacaksınız. Her 6-7 ayda bir güncelleme yapmaktansa bunu seçen kullanıcı sayısı çok fazla. 2 . Gözle görünür derecede daha hızlı dosya sıkıştırma.

. Gözle görünür derecede daha hızlı dosya sıkıştırma. 3. 4K videolarla çalışan kişiler için adeta bir zaruret. Daha hızlı render süreci ve video dosyaları üzerinde çok daha stabil bir çalışma ortamı sağlanmış olacaktır.

4K videolarla çalışan kişiler için adeta bir zaruret. Daha hızlı render süreci ve video dosyaları üzerinde çok daha stabil bir çalışma ortamı sağlanmış olacaktır. 4. Tarayıcı üzerinde çok daha hızlı Javascript deneyimi. Çoğunlukla GPU ile alakalı olduğu sanılsa da tüm mesele CPU ile alakalı.

Tarayıcı üzerinde çok daha hızlı Javascript deneyimi. Çoğunlukla GPU ile alakalı olduğu sanılsa da tüm mesele CPU ile alakalı. 5. 3D Max ve benzeri CAD uygulamalarında çok daha hızlı render.

3D Max ve benzeri CAD uygulamalarında çok daha hızlı render. 6. Üst düzey bir CPU, 100'lük işlemci kullanımını dert etmiyorsanız bilim uğruna gönüllü olarak kullanılabilir. İşlemci gücüne ihtiyaç duyan onlarca farklı bilimsel araştırma mevcut.

Üst düzey bir CPU, 100'lük işlemci kullanımını dert etmiyorsanız bilim uğruna gönüllü olarak kullanılabilir. İşlemci gücüne ihtiyaç duyan onlarca farklı bilimsel araştırma mevcut. 7. Özetle GPU ile alakası olmayan her türlü işlemde daha hızlı bir deneyim sunacak bir PC'ye sahip olacaksınız. Şimdi de Ekran Kartı.. 1 . Üst düzey bir GPU ile kripto-para madenciliğine oldukça elverişli bir bilgisayarınız olur. Elbette burada düzgün bir elektrik altyapısı da lazım ama tabii ki bu başka bir konu.

. Üst düzey bir GPU ile kripto-para madenciliğine oldukça elverişli bir bilgisayarınız olur. Elbette burada düzgün bir elektrik altyapısı da lazım ama tabii ki bu başka bir konu. 2. Yine bilim burada akla gelen şeylerden biri. Örneğin SETI gibi bilim projeleri GPU gücüne ihtiyaç duyuyor.

Yine bilim burada akla gelen şeylerden biri. Örneğin SETI gibi bilim projeleri GPU gücüne ihtiyaç duyuyor. 3. Yapay zeka programlaması, makine öğrenimi ve benzer işler için GPU gücü oldukça gerekli.

Yapay zeka programlaması, makine öğrenimi ve benzer işler için GPU gücü oldukça gerekli. 4. Tarayıcılar web sayfalarını renderlamak için donanım hızlandırması kullanır. Bu özellikle tarayıcı deneyiminiz daha hızlanacak.

Tarayıcılar web sayfalarını renderlamak için donanım hızlandırması kullanır. Bu özellikle tarayıcı deneyiminiz daha hızlanacak. 5. Bazı profesyonel CAD yazılımları CPU'ya olduğu kadar GPU'ya da ihtiyaç duyuyor.

Bazı profesyonel CAD yazılımları CPU'ya olduğu kadar GPU'ya da ihtiyaç duyuyor. 6. UHD videolar izlerken, donanım hızlandırma kullanan medya oynatıcılarda büyük avantaj elde edersiniz. İLGİLİ HABER Apple, Radeon Pro Vega Ekran Kartını MacBook Pro'ya Ekleyecek

Kaynak : https://www.quora.com/Why-do-we-need-a-high-end-PC-with-GTX-1080-and-i7-7700k-apart-from-gaming

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