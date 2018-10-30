Apple'ın Brooklyn etkinliğindeki tek dizüstü bilgisayar güncellemesi yeni MacBook Air'a gelmedi.

Şirket, 15 inç MacBook Pro alıcılarına Kasım ayında yeni grafik seçeneği olarak Radeon Pro Vega sunacağını açıkladı. Yani bir önceki Radeon Pro 500 serisi ekran kartlarını kullanmak zorunda kalmayacaksınız. Bu yeni donanım sayesinde MacBook Pro alıcıları yüzde 60'lara varan daha hızlı grafiklere sahip olacak. Özellikle 3D render veya video düzenlemeleri ile uğraşıyorsanız bu yeni grafik kartlarına sahip MacBook Pro'lar aradığınız ürün olabilir.

Güncelleme ayrıca Apple'ın Pro serisine bir miktar tutarlılık da katıyor. iMac Pro sahipleri en başından beri Radeon Pro Vega donanımına sahip olmalarına rağmen MacBook Pro sahipleri, performans özellikleri de dahil olmak üzere, aynı özelliklerden yoksun grafik kartlarıyla uğraşmak zorunda kaldılar.

Normalde masaüstü grafik kartları mobil grafik kartlarına göre daha iyi performans sunuyor fakat bu yeni güncelleme sayesinde GPU özellikleri ve taşınabilirlik arasında zor bir seçim yapmak zorunda kalmayacaksınız. Hem iMac Pro hem de MacBook Pro'ya ihtiyaç duyan kişiler artık her iki bilgisayarda da aynı grafik özelliklerinin mevcut olacağını unutmamalı.