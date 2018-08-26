Nvidia, çıkardığı RTX ekran kartlarıyla, grafik yonga sektörünü derinden etkiledi. Kendi ekran kartlarına bile fark atan Nvidia, Intel ve AMD’yi kara kara düşündürüyor.

Nvidia, duyurduğu son ekran kartı serisiyle günümüz teknoloji sektörünü beklenmedik bir şekilde yukarı taşıdı. Özel Turing mimarisi ile geliştirilen RTX kartlar, 3 farklı modeller karşımıza çıkacak. RTX 2070, RTX 2080 ve RTX 2080 Ti modelleri ile karşımıza çıkan Nvidia, bu kartları dünya genelinde son derece uygun bir şekilde fiyatlandırdı.

Nvidia’nın bu hamlesinin ardından, karşısındaki rakiplerin ne yapacağı merak konusu. Nvidia’nın en büyük rakibi konumunda olan AMD’nin bu olaya vereceği cevabı elbette ki vardır, ancak ekran kartı piyasasına yeni yeni girmeye hazırlanan ünlü işlemci yonga üreticisi Intel’in ne yapacağı merakla bekleniyor.

“Intel’in bu kavganın arasında ne işi var?” diyebilirsiniz, ancak şirket bir süre önce ekran kartı piyasasına gireceğini açıklamıştı. Bunun için AMD’nin Redeon Teknolojileri Grup Lideri Koduri’yi bünyesine katan Intel, 14 nm kartlarla kullanıcılarının karşısına çıkmak istiyordu. Nvidia’nın 12nm mimariyle geliştirilmiş kartlarını duyurması ise şirketin tüm planlarını allak bullak etmiş oldu.

Nvidia, Intel’e Fark Attı

Intel’in önümüzdeki dönemde nasıl bir kartla çıkacağı belli değil, ancak şirketin şu anda en güçlü entegre grafik kartı olan UHD Graphics 630, RTX 2080 Ti’a oranla yüzde 285 daha yavaş. Intel’in bu noktada kartını 3.8 kat hızlandırması gerekiyor. Normalde 14 nm mimaride geliştirilen Intel kartları 12 nm’e geçiş yapmalı ve bununla birlikte bellek mimarisinde de gelişmeler yaşanmalı. Nvidia, bellek mimarisine bakıldığında, Intel’in ortalama 14 kat ilerisinde görülüyor.

Intel, muhtemelen 2019 yılı içerisinde en az bir ekran kartı duyuracak. Akıllarda kafaları kurcalayan soru ise, bu kartın Nvidia’nın kartlarıyla yarışabilecek kapasitede olup olmayacağı. Şu an için AMD için bile zor görünen bu hız farkı Intel için pek de mümkün görünmüyor. Yine de tüm bunları bize zaman gösterecek.