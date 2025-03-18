Qualcomm, el konsollarına özel olarak geliştirilen yeni Snapdragon G serisi işlemcilerini tanıttı. Bu işlemciler; G3 Gen 3, G2 Gen 2 ve G1 Gen 2'den oluşuyor.

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden olan Qualcomm, genel olarak telefonlarda kullanılan işlemcileriyle bilinse de farklı işlemcilerle de karşımıza çıkan bir firmaydı. El konsollarına güç verenler de bunlardan biriydi. Şimdi ise şirketten bu konuda bir hamle geldi.

Qualcomm, oyun odaklı yeni nesil Snapdragon G Sersi işlemcileri tanıttı. Bu işlemciler; G3 Gen 3, G2 Gen 2 ve G1 Gen 2 olarak geliyor. Bu işlemciler, Android tabanlı el konsollarına özel olacaklar.

Yeni G Serisi işlemciler neler sunuyor?

Öncelikle G3 Gen 3’e bakalım. Bu model, serinin en üst seviyedeki, yani amiral gemisi işlemcisi. Unreal Engine 5’in Lumen teknolojisini kullanıyor, bu şekilde çok daha gelişmiş ışık ve yansıma sunarak ileri seviye bir görüntü deneyimi yaşatıyor. 8 çekirdek, Adreno A32 GPU, 144 Hz’e kadar QHD+ görüntü, %30 daha hızlı, CPU, %28 daha iyi grafikler, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 gibi özellikleri var.

İkinci işlemci ise daha performansa odaklanan biraz daha orta seviyede diyebileceğimiz G2 Gen 2. Bu model, yüksek kalite oyun ve bulut odaklı olacak, 144 FPS’e kadar deneyim sunacak. Önceki nesle kıyasla hem CPU hem de GPU konusunda çok daha hızlı. 8 çekirdekli yapı, Adreno A22 GPU, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 gibi özelliklerini de ekleyelim.

Son olarak bütçe dostu işlemci olarak nitelendirebileceğimiz G1 Gen 2’ye bakalım. Giriş seviyedeki bu model, 120 FPS’te 1080p bulut oyun deneyimi için geliştirilmiş. Şirketin söylediğine göre önceki nesle kıyasla CPU performansı %80, GPU performansı ise %25 artmış. 2 performans 6 verimlilik olmak üzere 8 çekirdekli yapı, Adreno A12 GPU, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 gibi özelliklerle geliyor.

Yeni G serisi işlemciye sahip cihazların önümüzdeki birkaç ay içinde geleceği de açıklamalar arasında. İlk kullananların hangi cihazlar olacağı hakkında ise maalesef bir bilgi yok.