Elazığ'da 5,6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Dün 4,1 büyüklüğünde bir depremle sarsılan Elazığ, bugün sabah saatlerinde daha büyük bir deprem yaşadı. Kandilli Rasathanesi'ne göre Elazığ'da 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sene başlarında 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremle sallanan Elazığ, dün de Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre 4,1 büyüklüğünde bir deprem yaşamıştı. Deprem saat 14.09'da gerçekleşmişti.

Ayrıca AFAD da resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını söylemiş ve deprem sonrasında olumsuz bir ihbarın bulunmadığını dile getirmişti. Elazığ, bugün sabah saatlerinde bir kez daha sallandı.

Elazığ'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin (@Kandilli_info) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre Elazığ Kavaktepe'de 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat sabah 09.37'de meydana gelen deprem, 1,5 km derinlikte oluştu.

Ayrıca AFAD'ın resmi Twitter hesabından da bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda saat 09.37 sularında meydana gelen depremin büyüklüğünün 5,3 olduğu belirtildi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuz gelişme haberinin gelmediğini belirten AFAD, "Geçmiş olsun Elazığ. Deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Bölgeye tedbir amaçlı Diyarbakır AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." şeklinde bir açıklama yaptı.

Ayrıca Twitter kullanıcıları Elazığ'da gerçekleşen depremin, komşu ili Diyarbakır'dan ve Batman'dan da hissedildiğini belirtti. Sene başında meydana gelen depremde de Elazığ'ın komşu illerinden Malatya'da da binalar yıkılmıştı.

Elazığ Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından Elazığ Valisi tarafından yapılan paylaşımlarda da gerçekleşen depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi. Geçmiş olsun Elazığ.