Elazığ’daki Depremde Çıkan Işıkların Nedeni Açıklandı

Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, Elazığ depremi sırasında ortaya çıkan ışıkların nedenini açıkladı. Konunun metan gazıyla alakalı olmadığını söyleyen Aksoy, bu olayı bulutlardaki elektrik yükünden oluşan şimşek çakmasına benzetiyor.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntü çok konuşulmuştu. Görüntülerde, sarsıntı başladıktan kısa bir süre sonra Hazar Gölü yakınlarında kilometrelerce uzaklıktan görülebilen bir ışık patlaması yer alıyordu.

Oldukça ürkütücü olan bu görüntüler, bir süredir sosyal medyada konuşuluyor, farklı şekillerde yorumlanıyordu. Bugün ise Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, deprem sırasında oluşan bu görüntülere bir açıklık getirdi.

'Bulutlardaki elektrik yükünden dolayı gerçekleşen şimşek çakmasıyla benzer bir durum'

Ercan Aksoy, Marmara depreminde bloklar arasında 5 metrelik yer değişimi olduğunu, Elazığ’da gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki depremdeyse 50 santimetrelik bir değişimin meydana geldiğini ve bunun sonucunda bir enerjinin açığa çıktığını söylüyor. Aksoy’un konu hakkındaki açıklamasının devamı şu şekilde:

"Fayın harekete geçip deprem ürettiği anda, fay zonunda yer alan kayaların içindeki minerallerin gerilmesi dolayısıyla elektriksel özelliklerinde değişim olduğu için bir ışıma meydana geliyor. Nasıl ki bulutlardaki elektrik yükünden dolayı şimşek çakıyorsa bu da benzer bir durum."

Van, Erciş'te yangınlar ortaya çıkmıştı:

Deprem sırasında yaşanan bu durumun metan gazından kaynaklandığına dair görüşler olduğunu söyleyen Aksoy, 2011 yılında Van’ın Erciş ilçesinde meydana gelen depremde de benzer şekilde yangınların oluştuğunu söylüyor. Öte yandan Elazığ depreminde ortaya çıkan bu ışığın metan kaynaklı olmadığını söyleyen Ercan Aksoy, şu açıklamaları yaptı:

"Erciş depreminde Van Gölü kenarında yoğun bir bitki örtüsü, sazlıklar var. O sazlıklar gölde biriken malzemenin altında kalınca turba dediğimiz kömürleşmeye doğru giden bir süreç başlıyor. Deprem sırasında orada yangınlar çıkmıştı. Bunun bataklık gazı dediğimiz metan gazından kaynaklandığı söylenebilir ancak bizim bölgemiz için metan ya da turba dediğimiz kömürleşme hâli söz konusu değil. Hazar Gölü yakınlarındaki ışıma, deprem anında kayalardaki minerallerinin elektriksel özelliklerinin değişiminden meydana gelen bir durum."