Türk Bilim Üssü'nün Uzaydan Çekilen Fotoğrafı Yayınlandı

Türkiye, Ulusal Kutup Programı kapsamında geçtiğimiz yıl Antarktika’da Türk Bilim Üssü’nü kurdu. Antarktika’da kurulan Türk Bilim Üssü’nün Göktürk Uydusu ile çekilen fotoğrafı paylaşıldı.

Geçen yıl ocak ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın himayesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinasyonu ile Antarktika’ya 3.Ulusal Antarktika Bilim Seferi düzenlenmişti. Araştırma seferi sırasında Antarktika’ya ilk defa geçici Türk Bilim Üssü kuruldu.

Antarktika’ya kurulan Türk Bilim Üssü, Göktürk uydusu ile uzaydan görüntülendi. Türk Bilim Üssü’nün uzaydan çekilen fotoğrafını, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç kendi Twitter hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türk Bilim Üssü’nün uzaydan çekilen fotoğrafını, “Uzaydan, Antarktika’daki bilim üssümüzde her şey yolunda gözüküyor. Göktürk1 uydumuz ile kalpler bir, uzaklar yakın” notu ile paylaştı.

Dünya’nın en soğuk ve en kurak yeri olan Antarktika’da 30 ülkenin 100’e yakın üssü bulunuyor. Antarktika’da, Antarktika Anlaşması’nı imzalayan bütün ülkeler araştırma yapabiliyorlar. Türkiye, 1995 yılında Antarktika Anlaşması’nı imzaladı. Antarktika Anlaşması'na dayanarak geçen sene şubat ayında kurulan Türk Bilim Üssü’nde 3 yıl boyunca araştırmalar devam edecek.