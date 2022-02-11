Cumhurbaşkanı: Elektrikte Her Türlü İndirimi Uyguladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı yeni açıklamada elektrik ücretlerine gelen zammın geri alınması taleplerine cevap verdi. Erdoğan, her türlü indirimi uyguladıklarını, uygulamaya da devam edeceklerini ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını ve durumunun iyi olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süredir tartışma konusu olmaya devam eden elektrik faturaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, elektrik faturalarıyla ilgili muhalefetin tepkisine karşı tepki gösterdi.

Erdoğan, yaptığı açıklamada hem ülkemizdeki muhalefet tarafından hem de halk tarafından istenen elektrik faturalarında indirim ya da zammın tamamen geri çekilmesi talebine yanıt verdi. Şu anda her türlü indirimin uygulandığını belirten Erdoğan, Türkiye’deki fiyatların Batı ülkelerindeki doğalgaz ve elektrik fiyatlarıyla karşılaştırılmasını istedi. Erdoğan’ın açıklaması şu şekildeydi:

"Batıda şu anda elektrik, doğalgaz fiyatları nerede?"

“Muhalefetin elektrik ve doğalgaz konusundaki spekülatif gayretlerini boşa çıkarmak gerekiyor. Muhalefetin anlattığı gibi bir durum söz konusu değil. Batıda şu anda elektrik, doğalgaz fiyatları nerelerde? Biz şu anda vatandaşımızı çok daha rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü indirimi uyguladık, uygulamaya da devam ediyoruz vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz.”

Elektrik açıklamasının ardından Erdoğan, bugüne kadar iki doz Sinovac ve üç doz BioNTech aşısı olduğunu belirtti. Son olarak şu anda eşi Emine Erdoğan’ın hastalık sürecini atlatamadığını, tedbirlerin devam ettiğini ifade etti.