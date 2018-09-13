Volkswagen'e Göre Elektrikli Araç Maliyetleri Artıyor

Otomotiv dünyasındaki en büyük oyunculardan biri olan Volkswagen, yakın zamanda elektrikli otomobillerin geliştirme ve satış maliyetlerinin 'beklenenden daha yüksek' olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Volkswagen (VW), elektrikli araçların maliyetinin artacağını söyledi. Şirket yetkilileri, bu durumun sebebini tam olarak açıklamadı ancak Bloomberg'in dünkü haberine göre VW, normalde pil gücüne geçiş için 20 milyar euro ayırmıştı. Şimdi ise Yönetim Sorumlusu Herbert Diess, bu miktarın yeterli olmayacağını söylüyor. Şirketin gelecek teknolojisine ve hava kirliliğini azaltmaya daha fazla yatırım yapabilmek için harcamalarını azaltması gerekiyor.

Diess, İş Yöneticisi Bernd Osterloh ile birlikte yaptığı bir röportajda, "Şirketimiz için stoklara elektrikli araba getirmek gibi çalışmalar, tahmin ettiğimizden daha pahalı olacak. Bunun en önemli sebebi rekabet ettiğimiz şirketlerin bizden daha fazla ilerleme kaydetmesi" dedi.



Jalopnik'in konuyla ilgili haberinde; "VW, üniversite öğrencilerinin bile üretebildiği elektrikli arabalar için fahiş fiyatlar gerektiğini öne sürüyor. Bu pahalılığın sebebini açıklamayan firma, sözünde haklı mı yoksa bahane mi üretiyor bilinmez ancak elektrikle çalışan bir aracın pahalı olacağını söylemek kulağa saçma geliyor" ifadelerine yer verdi.