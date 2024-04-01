Bloomberg tarafından yapılan bir araştırma, elektrikli otomobillerin 31 ülkede daha benimsendiklerini ortaya çıkardı. Peki Türkiye ne durumda?

Bloomberg, elektrikli otomobillerle ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırma, elektrikli otomobillerin küresel çapta kabul görmeye başladığını gözler önüne serdi. Hatta an itibarıyla 31 ülkede gerçekleştirilen satışların en az yüzde 5'i, elektrikli otomobillerden oluşuyordu. Araştırma, elektrikli otomobillerin kitlesel benimseme aşamasına geldiğini ortaya koydu.

Yüzde 5'lik sınırın önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bir teknolojinin yaygınlık oranının yüzde 5 seviyesine gelmesi, o teknolojinin kabullenildiği anlamına geliyor. Bu bağlamda; piyasaya sürülen yeni teknolojiler ilk aşamada S harfi şeklinde bir grafik çiziyorlar. Ancak bu S harfi, tüm ülkeler için farklı şekilde oluyor. Bir teknoloji ne zaman yüzde 5 sınırını aşarsa, o zaman bir şeylerin rayına oturduğu anlaşılmış oluyor. Böylelikle o teknolojinin yaygınlığı da şirketlerin yatırımı da artıyor. İşte elektrikli otomobiller de an itibarıyla bu önemli sınırı aşmış durumda.

Türkiye, 2023'ün üçüncü çeyreğinde kitlesel benimseme eşiğini açtı

Türkiye'de 2023 yılının verileri incelendiğinide pazarın yüzde 12'sinin elektrikli modellerden oluştuğu anlaşılıyor. Türkiye'nin yüzde 5'lik sınırı geçtiği dönem ise 2023'ün üçüncü çeyreği. Bloomberg analistleri, bunun başlıaca nedeninin Togg olduğunu söylüyorlar. 2023'te 36 binden fazla elektrikli otomobilin satıldığı Türkiye, Avrupa'nın en büyük dördüncü elektrikli otomobil pazarı hâline gelmiş durumda.

Yapılan araştırma, küresel çapta yüzde 5'lik eşiğin 2021'de aşıldığını ortaya koydu. 2023'ün son çeyreği itibarıyla dünya genelinde sıfır otomobil satışlarının yüzde 12'si, elektrikli modellerden oluşuyordu. Araştırmacılar, yüzde 5 eşiğini aşmak üzere olan pek çok ülke olduğunu, elektrikli otomobil popülaritesinin artık çok hızlı bir şekilde yükselebileceğine inanıyorlar.