Electronic Arts Oyunları Steam'de %90'a Varan İndirime Girdi: İşte Fiyatı Sağlam Düşenler!

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Electronic Arts oyunları Steam'de %90'a varan oranda indirime girdi. Biz de fiyatı düşen oyunları sizler için derledik.

Yeni yıl yaklaşırken. oyun platformlarının kampanyaları hız kesmeden devam ediyordu. Steam’den sürekli farklı indirimler görüyorduk. Şimdi ise platformda yayıncı bazlı bir kampanya başladı.

Electronic Arts oyunları, Steam’de %90’a varan oranda indirime girdi. 19 Aralık’a kadar devam edecek kampanya kapsamında birçok popüler oyunda kesinlikle kaçırmamanız gereken büyük indirimler var. Gelin bunlardan bazılarına bir göz atalım.

Steam'in Electronic Arts indirimlerinde fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
NFS Unbound 69,99 dolar 4,89 dolar (%93)
Battlefield 2042 59,99 dolar 4,79 dolar (%92)
Battlefield V 49,99 dolar 3,49 dolar (%93)
Battlefield 4 39,99 dolar 2,79 dolar (%93)
Dragon Age: The Veilguard 59,99 dolar 38,99 dolar (%35)
Star Wars Jedi: Fallen Order 39,99 dolar 3,99 dolar (%90)
Star Wars Battlefront II 39,99 dolar 3,99 dolar (%90)
Star Wars Battlefront 19,99 dolar 2,99 dolar (%85)
Mass Effect Legendary Edition 59,99 dolar 4,72 dolar (%92)
Titanfall 2 29,99 dolar  2,99 dolar (%90) 
Dead Space Remake 59,99 dolar 14,99 dolar (%75)
It Takes Two 39,99 dolar 7,99 dolar (%80)
A Way Out 29,99 dolar 2,99 dolar (%90)
Grid Legends 59,99 dolar 5,99 dolar (%90)
Unravel 19,99 dolar 2,99 dolar (%85)

Kampanya kapsamında fiyatı düşen oyunların tamamına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
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