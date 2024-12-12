Yeni yıl yaklaşırken. oyun platformlarının kampanyaları hız kesmeden devam ediyordu. Steam’den sürekli farklı indirimler görüyorduk. Şimdi ise platformda yayıncı bazlı bir kampanya başladı.
Electronic Arts oyunları, Steam’de %90’a varan oranda indirime girdi. 19 Aralık’a kadar devam edecek kampanya kapsamında birçok popüler oyunda kesinlikle kaçırmamanız gereken büyük indirimler var. Gelin bunlardan bazılarına bir göz atalım.
Steam'in Electronic Arts indirimlerinde fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|NFS Unbound
|69,99 dolar
|4,89 dolar (%93)
|Battlefield 2042
|59,99 dolar
|4,79 dolar (%92)
|Battlefield V
|49,99 dolar
|3,49 dolar (%93)
|Battlefield 4
|39,99 dolar
|2,79 dolar (%93)
|Dragon Age: The Veilguard
|59,99 dolar
|38,99 dolar (%35)
|Star Wars Jedi: Fallen Order
|39,99 dolar
|3,99 dolar (%90)
|Star Wars Battlefront II
|39,99 dolar
|3,99 dolar (%90)
|Star Wars Battlefront
|19,99 dolar
|2,99 dolar (%85)
|Mass Effect Legendary Edition
|59,99 dolar
|4,72 dolar (%92)
|Titanfall 2
|29,99 dolar
|2,99 dolar (%90)
|Dead Space Remake
|59,99 dolar
|14,99 dolar (%75)
|It Takes Two
|39,99 dolar
|7,99 dolar (%80)
|A Way Out
|29,99 dolar
|2,99 dolar (%90)
|Grid Legends
|59,99 dolar
|5,99 dolar (%90)
|Unravel
|19,99 dolar
|2,99 dolar (%85)
Kampanya kapsamında fiyatı düşen oyunların tamamına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.