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Bomba İddia: Nissan En Çok Satan Otomobili Qashqai'nin Elektrikli Versiyonunu Rafa Kaldırdı!

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Nissan'ın maliyet azaltma çabaları nedeniyle Avrupa'da en çok satan otomobili Qashqai'nin elektrikli versiyonunu rafa kaldırdığı iddia edildi.

Bomba İddia: Nissan En Çok Satan Otomobili Qashqai'nin Elektrikli Versiyonunu Rafa Kaldırdı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Nissan’ın belki de en sevilen modeli Qashqai’dir. Qashqai hem ülkemizde hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor. Öyle ki firmanın Avrupa pazarındaki en popüler ve en çok satan modeli de o. Şimdi ise Qashqai ile ilgili önemli bir gelişme var.

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Reuters tarafından geçtiğimiz saatlerde paylaşılan özel bir habere göre Nissan, tamamen elektrikli yeni Qashqai’nin geliştirme çabalarını durdurma kararına gitti. Haber, konuya yakın altı farklı kaynağa dayandırıldı.

İçerikten Görseller

Bomba İddia: Nissan En Çok Satan Otomobili Qashqai'nin Elektrikli Versiyonunu Rafa Kaldırdı!
nisa

Maliyet azaltma çabalarının bir parçası

nisa

Kaynaklara göre hamle, şirketin küresel çapta başlattığı maliyet azaltma ve ürün gamını sadeleştirme stratejisinin bir parçası olarak gerçekleşti. Nissan’ın projeyi rafa kaldırmasındaki en büyük dış etkenlerden birinin Avrupa pazarını adeta istila eden geleneksel rakipler ve Çinli yeni üreticilerin uygun fiyatlı elektrikli alternatifleri olduğu aktarılmış.

Şirket içi kaynaklar, elektrikli Qashqai geliştirme sürecinin aslında geçen yılın başlarında durdurulduğunu iddia ediyor. Nissan ise yaptığı resmi açıklamada elektrikli Qashqai modeline doğrudan değinmekten kaçınırken, hibrit modelleri de içeren "elektrifikasyon" ürün gamını genişletme taahhüdüne sadık olduklarını belirtmekle yetindi. Şirket, Avrupa elektrikli araç pazarında "ciddi bir dalgalanma" yaşandığını ve bu yüzden dengeli bir elektrifikasyon stratejisi izlediklerini vurguladı.

Nissan, 2023 yılında İngiltere'nin en büyük otomotiv fabrikası olan Sunderland'de elektrikli Qashqai üretmek için taahhütte bulunmuş ve bu adım İngiliz hükûmeti tarafından ülkenin küresel bir elektrikli araç üretim merkezi olma vizyonu açısından büyük bir zafer olarak nitelendirilmişti. Projenin rafa kalkması veya gecikmesi, Sunderland tesisinin geleceğine dair soru işaretleri doğuruyor. Elektrikli Qashqai projesi geri gelse bile kaynaklar bu modelin pazara sunulmasının en erken 2030'lu yılların başını bulabileceğini öngörüyor.

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