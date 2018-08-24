Audi, elektrikli araç üretimine iyiden iyiye ısındı. Firmanın E-Tron serisi adını verdiği elektrikli otomobillerine yakında bir adet SUV da eklenecek. Bu sırada firma, tam ortada bulunan sürücü koltuğu, 600 beygirden fazla olan elektrikli motor gücü ile pistlerin tozunu attıracak PB 18 E-Tron konseptini görücüye çıkardı.

Elektrikli yarış arabası olan bu araçta sürücü kabinin tam ortasında tek başına oturuyor, tıpkı bir savaş pilotu gibi. Üstelik sürücü arabaya geleneksel şekilde soldan biniyor, koltuğa oturur oturmaz tüm sistemlerle birlikte aracın ortasına kayıyor; direksiyon, pedallar ve koltuk birbirine otomatik olarak hizalanıyor.

Firma, aracın tüketici tercihine göre 2 ön koltukla da alınabileceğini söylüyor. Bu da aracın pist dışındaki kullanımlar içinde üretileceğini gösteriyor. Dört çekişli araçta, yaklaşık 670 beygir gücünde, 277.5 kilogram tork üreten üç tane elektrikli motor var. Bu motorlardan birisi önde diğer ikisi arka tarafta bulunuyor. Firma iki saniyeden daha kısa bir sürede 0’dan 100’ ulaşmayı garanti ediyor.

95 kWh’lık bataryasıyla PB 18’ün maksimum menzili 310 kilometreye kadar uzanıyor. Bu batarya, hızlı şarj teknolojisiyle 15 dakika içinde tam şarja ulaşıyor. Ayrıca altını kaplayan ped sayesinde kablosuz olarak şarj olabiliyor.

Audi PB 18 E-Tron belki çok sayıda üretilecek bir otomobil değil, ancak üzerinde bulunan benzersiz teknolojileri yakında diğer otomobillerde göreceğiz: