e-Devlet'ten Abonelik İptali Yarından İtibaren Başlıyor

e-Devlet üzerinden çeşitli hizmet aboneliklerinin iptaline dair yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre, 26 Ekim tarihinden itibaren elektronik haberleşme abonelik iptalleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Tüketiciler için adeta bir işkence haline gelebilen abonelik iptali konusu için geçtiğimiz haftalarda ilk adımlar atılmıştı. Elektrik, su, doğal gaz ve internet gibi aboneliklerin e-Devlet üzerinden iptal edilebileceği yönündeki düzenleme 3 hafta kadar önce Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek abonelik iptali konusunda yeni bir gelişme daha yaşandı. Anadolu Ajansı tarafından ulaşılan bilgiye göre, elektronik haberleşme hizmetlerine dair abonelikler 26 Ekim tarihinden itibaren e-Devlet üzerinden iptal edilebilecek.

Bayilere gitme gerekliliği ortadan kalkacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tarafından yapılan düzenlemeye göre, abone sayısı 200 binden fazla olan elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerinin iptali, yarından (26 Ekim Pazartesi) itibaren e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

AA'da yer alan habere göre, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen iptal başvurusunun ardından 24 saat içerisinde hizmete dair ücretlendirme servisi sağlayan kurum tarafından durdurulacak. Bu sayede sabit veya mobil telefon, internet, kablo TV gibi aboneliklerin iptalinde yazılı dilekçe ya da faks gibi işlemlere gerek kalmayacak. Abonelik iptal işlemleri e-Devlet üzerinden oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

Abonelik iptali işleminde yazılı dilekçe vermek için bayilere gitme zorunluluğu, özellikle COVID-19 salgınında oldukça riskli hale gelmişti. e-Devlet üzerinden sunulan yeni özellik sayesinde bayilere gitme zorunluluğu ortadan kalkmış olacak. AA'da yer alan habere göre işletmeciler, abonelerin nakil, devir ya da hat dondurma gibi talepleri mevcutken e-Devlet üzerinden fesih başvurusu gelmesi halinde bu başvuruyu uygulamakla yükümlü olacak.