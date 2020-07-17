İçişleri Bakanlığı: Yeni hatlar e-Devlet’ten aktive edilsin

Başkalarının kimlik bilgileri üzerinden açılan 'patates hatlar', Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geldi. Konuya ilişkin olarak Adalet ve İçişleri bakanlıkları ile Bilgi Teknolojileri Kurumu Başkanlığı (BTK), Meclis'e çözüm önerilerinde bulundu.

Başkalarının kimlik bilgileri kullanılarak açılan ve ‘patates hat’ olarak tabir edilen GSM hatları TBBM’nin gündemine geldi. İçişleri Bakanlığı, özellikle terör örgütleri ve suç çeteleri tarafından yaygın olarak kullanılan bu hatlarla ilgili düzenlemeye gidilmesi gerektiğini söyleyerek çözüm önerilerinde bulundu.

Milliyet’in haberine göre konuyla ilgili olarak Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile Bilgi Teknolojileri Kurumu Başkanlığı (BTK), TBMM’ye çözüm önerileri sundu. Bizzat bu işi yapanların sorumlu olması gerektiğini belirten Adalet Bakanlığı, ‘düzenleyen ve kullanan’ kişilere ceza verilmesi için kanuni düzenleme yapılması gerektiğini söylerken İçişleri Bakanlığı ise “Vatandaş hattını e-Devlet üzerinden aktive etsin, GSM şirketleri sahte hat veren bayiler hakkında suç duyurusunda bulunsun” önerisini yaptı.

Aktarılanlara göre durumdan mağdur olmuş bazı kişi ve acente sahipleri, bilgileri olmamasına rağmen sahte hatlar nedeniyle ciddi hapis ve para cezalarıyla karşı karşıya kaldıklarını belirterek TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvuruda bulundu. Komisyon ise konuyu Adalet ve İçişleri bakanlıkları ile BTK’ya iletti. Üç kurumdan gelen raporlar, olayın ne denli ciddi boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi.

‘Düzenleyen veya değiştiren ve kullanan’ kişilere cezai sorumluluk:

‘Patates hat’ olarak da bilinen sahte hat olayına ilişkin mevzuat ve Yargıtay kararlarını detaylarıyla anlatan Adalet Bakanlığı, ‘Bu işi bizzat yapan’ kişilerin bilirkişi marifetiyle belirlenmesini önerirken konuya dair “Mevzuatta yer alan ‘yapan’, ‘yaptıran’, ‘düzenleyen’, ‘değiştiren’ ve ‘kullanan’ şeklinde suçun gerçekleşme hallerinden tıpkı özel belgede sahtecilik suçunda olduğu gibi ‘düzenleyen veya değiştiren ve kullanan’ kişilerin cezai sorumluluk, diğer kişilerin ise idari para cezası sorumluluğu doğacağı şeklinde kanuni bir düzenleme yapılmasının sorunu çözebileceği değerlendirilmektedir” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı: Yeni hatlar e-Devlet’ten aktive edilsin

Suçlu kişiler ile bazı GSM bayilerinin masum vatandaşların bilgileri üzerinden ortaklaşa çalışarak GSM hattı açtıkları ve suç işlemede kullanıldığını tespit eden İçişleri Bakanlığı, sahte hatlara ilişkin çözüm önerilerini şu şekilde sıraladı:

GSM şirketleri, bayileri hakkında sahte hat başvurularını takip ederek suç arz etmesi üzerine suç duyurusunda bulunmalı.

suç arz etmesi üzerine suç duyurusunda bulunmalı. Türk vatandaşlarının GSM hattı çıkarma talebinden sonra, bu hattı aktive edebilmesi için başvuran kişinin e-Devlet üzerinden GSM şirketlerinin uzantılı sayfalarına giriş yaparak onay verecek bir sistem oluşturulmalı.

GSM şirketlerinin uzantılı sayfalarına giriş yaparak onay verecek bir sistem oluşturulmalı. Ülkemizde mülteci ve geçici koruma kapsamındaki yabancı kişilere Türkiye tarafından verilmiş kimlik belgesi üzerinden hat çıkarılma izni verilmeli.

üzerinden hat çıkarılma izni verilmeli. Yabancı şahıslara sadece bir hat çıkarılması, ikinci hat talebinde bulunması halinde mevcut hattının bulunduğu bildirilerek, bu hattı kapatması halinde yeni bir hat alabileceği şeklinde bilgilendirmesini içeren düzenleme yapılmalı.

şahıslara sadece bir hat çıkarılması, ikinci hat talebinde bulunması halinde mevcut hattının bulunduğu bildirilerek, bu hattı halinde yeni bir hat alabileceği şeklinde bilgilendirmesini içeren düzenleme yapılmalı. Hat açmaya ilişkin sorumluluk GSM operatörü şirketlerde olmalı ve bu konuda şirketlere çeşitli yaptırımlar uygulanarak projenin hayata geçirilmesi sağlanmalı.

2012-2019 yılları arasında toplam 9.554 şikâyet yapıldı:

Adalet ve İçişleri bakanlıklarının tespit ve önerilerine katıldığını ve kanuni düzenleme fikrini desteklediğini belirten BTK, 2012-2019 yılları arasında sahte mobil hatlar için 8.970, sabit hatlar için 584 olmak üzere toplamda 9.554 şikâyet geldiğini açıkladı.