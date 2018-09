Yiyeceklerin Tazeliğini Kontrol Edebileceğiniz Püf Noktaları

Her insanın hayatında bir kez olsun yaşadığı gıda zehirlenmesini yaşamamanız için bazı gıdaların tazeliğini anlamanızı sağlayacak püf noktalarından bahsettik.

Gündelik hayatın kaçınılmaz gerçeklerinden biri olan tarihi geçmiş bozuk yiyecekler, her gün yüzlerce kişinin besin zehirlenmesi yaşamasına neden oluyor. Bu tür zehirlenmeler kimi zaman bilinçsiz tüketicilerin yanlışlıkla tükettiği besinlerden kaynaklandığı gibi pek inanmak istemesek de bazı market ve gıda satıcılarının son kullanma tarihi üstünde yaptığı sahtekarlıklar neticesinde de gerçekleşebiliyor. Sizler için bu yazımızda bazı besinlerin taze olup olmadığını anlamanıza yarayacak pratik ipuçları vereceğiz.

Bozuk Yumurta Nasıl Anlaşılır

Yumurta yapısı gereği bozulmaya başladıkça kabuk duvarı ve kabuğu arasında hava boşluğu oluşturmaya başlar. Bu bilgi ışığında ufak bir deneyle yumurtanızın bayat mı yoksa taze mi olduğunu anlamınız bir hayli kolay. Su dolu bir kaba koyduğunuz yumurta doğrudan dibe batıyor ve tamamen tabana değiyorsa tebrikler, elinizdeki yumurta son derece taze. Eğer yumurtanız suda yüzüyor gibi duruyor ama bir kısmı biraz olsun tabana değiyorsa yumurtanızın biraz eskidiğini ancak hala tüketilebilir olduğunu söylemek mümkün, karar size kalmış. Söz konusu yumurta siz su kabına koyduğunuz anda direkt yüzmeye başlıyorsa o yumurtayı doğrudan çöpe atmanızı tavsiye ederiz. Aksi takdirde besin zehirlenmesi yaşama ihtimaliniz kaçınılmaz olacaktır.

Bozulmuş Yoğurt Nasıl Anlaşılır

Marketlerden alınan ambalajlı yoğurtların ömrü 2 hafta ile 3 hafta arasında değişebilir öncelikle bu süre zarfından eski yoğurtları almamanızı tavsiye ederiz. Bozuk yoğurdun fiziksel değişikliklerine geldiğimizde ise: Eğer yoğurdunuz sizin müdaheleniz olmadığı halde yüzeye doğru su biriktirmeye başlamışsa işaretlerden biriyle karşılaşmışsınız demiştir. Hafifçe rengi değişmeye başlayan yoğurt zamanla küflenmeye başlayarak size zaten bozulmuş olduğunu belli edecektir. Oldu da şüphelendiğiniz yoğurdu tatma cesaretini elde ettiyseniz, aldığınız tat ekşi olmasının dışında alkol vari bir izlenim bırakıyorsa o yoğurdu çöpe atmanızın vakti geldi demektir.

Bozuk Et Nasıl Anlaşılır

Pek tabii herkesin bildiği üzere koku etin bozuk olup olmadığını anlamanın en temel yollarından biridir, ekşimsi ve yoğun bir koku etinizin bozulduğu anlamına gelir. Buna ek olarak etin görüntüsüne bakarak da bozulup bozulmadığını anlamak mümkün. Eğer dinlendirdiğiniz et mora çalan bir renge sahipse, söz konusu et bozulmaya yüz tutmuş demektir. Tüketip tüketmemek sizin takdirinize kalmıştır, ancak biraz tehlikeli olduğunu belirtmekte fayda var. Eğer etinizin üstünde yeşil ya da siyah noktalar oluşmaya başladıysa doğrudan kendisiyle vedalaşmanız gerekir; zira bozuk bir et yemek üzere olduğunuzu belirtmemiz gerekiyor.

Bozulmak Üzere Olan Sıvı Yağ Nasıl Anlaşılır?

Maalesef tek seçeneğiniz yağı koklamak; eğer yağınız kızartma esnasında motor yağı ya da tutkal gibi kokuyorsa bu konu üstüne fazla düşünmeden atmanız gerekiyor.

Bozulmak Üzere Olan Yeşillik Nasıl Anlaşılır

Çoğu kişi tarafından bilindiğini düşünsek de hatırlatmakta fayda var. Bozulmaya yüz tutmuş yeşillikler eskimeye başladıkça sarı renge çalmaya başlar, zaman içerisinde bu renk kahverengine kadar ilerleyebilir.

Bozuk Peynir Nasıl Anlaşılır ve Nasıl Sınıflandırılır?

Eğer elinizdeki sert bir kaşar peynirse raf ömrü konusunda oldukça şanslısınız, hatta peyniriniz küflenmiş olsa dahi küflü kısmı keserek kalan bölgesini afiyete tüketebilirsiniz. Velhasıl elinizdeki yumuşak bir peynirse bilmeniz gereken bir şey var: Peynir ne kadar yumuşaksa bozulmaya karşı o kadar dayanıksızdır. Eğer elinizdeki yumuşak peynirden ekşi süte benzer bir koku geliyorsa sağlığınız için kendisini ait olduğu yere, yani çöpe göndermelisiniz.