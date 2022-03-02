Tesla CEO'su Elon Musk, ABD Başkanı Joe Biden'ın elektrikli otomobil sektörü hakkındaki yorumlarında bir kez daha Tesla'yı dışlaması üzerine Biden'a yanıt verdi. Musk ile Biden arasındaki gerilim, bu paylaşımla birlikte devam ettiğini gösterdi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Tesla CEO’su Elon Musk, son haftalarda birbirleri arasındaki yüksek tansiyonu sosyal medyada yansıtmaya başladı. Başkan Biden, daha önce ülkedeki elektrikli otomobil sektörüne dair yaptığı açıklamalarda Tesla’nın adını ağzına almamış, bunun sonucunda da Elon Musk’ın tepkisini çekmişti.

Bugün, bu gerilim yeni bir meyvesi daha çıktı. Başkan Joe Biden, ülkedeki elektrikli otomobil sektörü hakkında yaptığı yeni paylaşımda yeniden Elon Musk ya da Tesla’nın ismine yer vermedi. Bu paylaşım üzerine Elon Musk, Joe Biden’ın paylaşımına Tesla’nın iki şirketten de daha önde olduğunu gösteren bir yanıt verdi.

Joe Biden’ın paylaşımı

Ford, elektrikli araçlar üretmek için 11 milyar dolar yatırım yapıyor ve ülke genelinde 11.000 kişilik istihdam yaratıyor.

GM, tarihindeki en büyük yatırımı yapıyor: Elektrikli araçlar üretmek için 7 milyar dolar yatırım yapıyor, Michigan'da 4.000 kişilik istihdam yaratıyor.

Elon Musk’ın cevabı:

Tesla, elektrikli araçlar üretmek için 50.000'den fazla ABD istihdamı yarattı ve GM + Ford'un iki katından fazla yatırım yapıyor. [bu hesabı kontrol eden kişinin bilgisine]

Elon Musk ve Joe Biden arasındaki gerilim, aslında ilk olarak Biden'ın GM ve Ford CEO'larıyla buluştuğu ve kısa bir basın açıklaması yaptığı dönemde gelmişti. Musk, Tesla'nın dışlandığı bu buluşmadaki açıklamaların ardından Joe Biden için Twitter'da 'insan şeklinde nemli çorap kuklası' sözlerini söylemişti.