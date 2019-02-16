Sosyal medya hesaplarınızdan ve çeşitli aboneliklerinizden tamamen kurtulmak istiyor olabilirsiniz. Facebook, Instagram, Google ücretsiz, Netflix ve Spotify gibi ücretli servislerden tamamen kurtulmanın yollarını açıklıyoruz.

Sosyal medya siteleri ve uygulamaları, özellikle akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla hayatımızın her alanına etki eder hale geldi. Geçtiğimiz yıl yaşanan Cambridge Analytica skandalı, birçok Facebook kullanıcısının verilerinin izinsiz kullanıldığını ortaya çıkarmıştı. Bu olayın ardından Facebook, birçok ülkede çeşitli suçlamalara maruz kalmıştı.

Instagram ve Whatsapp uygulamalarının sahibinin de Facebook olduğunu düşündüğümüzde, kişisel verilerimiz için bir endişe duymamız gayet doğal. Hatta bunu sadece sosyal medya uygulamaları ile sınırlı düşünmemek daha doğru olur. Steam, Twitch, Spotify ve daha birçok platformda da milyonlarca kullanıcının verisi bulunuyor. Üye olduğumuz ancak aktif olarak kullanmadığımız internet siteleri ve uygulamalar da verilerimizi kullanmaya devam ediyor.

Verilerinizin kullanılmamasını istiyorsanız, bahsi geçen platformlardan hesaplarınızı silmeniz gerekiyor.

Facebook hesabı nasıl silinir?

Facebook hesapları için biri geçici biri kalıcı olmak üzere iki farklı yol bulunuyor. Geçici olan yol, hesabı dondurmak. Eğer Facebook hesabınızdan tamamen kurtulmak istemiyorsanız, hesabınızı buradaki linke tıklayarak dondurabilir ve daha sonra tekrar aktif hale getirebilirsiniz.

Buradaki linkten ise direkt olarak Facebook hesabınızı silme işlemini başlatabilirsiniz. Hesabınızı sildikten sonra, 14 gün içerisinde Facebook’a geri dönmek isterseniz tekrar giriş yaparak silme işlemini iptal edebilirsiniz. 14 günün ardından Facebook’taki tüm verileriniz sonsuza dek siliniyor.

Whatsapp hesabı nasıl silinir?

Whatsapp hesabınızdan kurtulmanın yolu da oldukça kolay. Hesabınızı kalıcı olarak silmek için Whatsapp uygulamasına girip Ayarlar -> Hesap -> Hesabımı Sil yolunu izleyebilirsiniz.

Instagram hesabı nasıl silinir?

Instagram hesabınızı silmek için Facebook’ta olduğu gibi geçici ve kalıcı olmak üzere iki yöntem bulunuyor. Buraya tıklayarak Instagram hesabınızı daha sonra açmak üzere geçici olarak dondurabilir, buraya tıklayarak ise hesabınızı tamamen silebilirsiniz.

Google / Gmail hesabı nasıl silinir?

Google hesabınızı tamamen silmek istiyorsanız Google’ın bunun için hazırladığı detaylı rehbere buradan ulaşabilirsiniz. Bu işlem; Gmail, YouTube ve diğer tüm Google servislerini etkileyeceği için dikkatli olmanızı ve hesabınızı silmeden önce verilerinizi indirmenizi öneriyoruz.

Hesabınızı direkt olarak silmek içinse buraya tıklayabilir ve aynı zamanda Google hesabınız silindiğinde hangi Google servislerindeki verilerinizin silineceğini görüntüleyebilirsiniz.

Twitter hesabı nasıl silinir?

Paylaştığımız diğer sosyal medya platformları gibi Twitter da tek bir link üzerinden hesap silme imkanı sunuyor. Twitter hesabınızı silmek için buraya tıklayabilir, konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayarak Twitter’ın konuyla ilgili rehberine ulaşabilirsiniz.

Skype hesabı nasıl silinir?

Skype hesabını silmenin maalesef kolay bir yolu bulunmuyor. Microsoft hesabınıza bağlı olan Skype hesabınızı -Microsoft hesabınızı tamamen silmeden- kapatmak için Skype Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçip iptal talebinizi iletmeniz gerekiyor.

Microsoft hesabı nasıl silinir? (Hotmail / Live dahil):

Eskiden Windows Live ve Hotmail adıyla bilinen hesaplar, Microsoft hesabı adı altında tek bir yerde toplandı. Buradaki linkten Microsoft hesabınızı ve hesabınızla bağlantılı olan tüm hesapları (Hotmail, Live, Xbox vs.) tamamen silebilirsiniz.

Twitch hesabı nasıl silinir?

Twitch, hesap silmek için tam kapsamlı bir seçenek sunmuyor. Sadece hesabı devre dışı bırakma seçeceği sunan Twitch’in devre dışı bırakılan hesaplardaki verileri kullanıp kullanmadığı ise tam bir soru işareti. Şunu biliyoruz ki Twitch, en azından kullanıcı adınızı hiçbir zaman silmiyor çünkü devre dışı bırakılan bir hesabın kullanıcı adı tekrardan kullanılabilir hale gelmiyor. Twitch hesabınızı bu linkten devre dışı bırakabilirsiniz.

Tinder hesabı nasıl silinir?

Tinder hesabınızı uygulama üzerinden Ayarlar bölümüne girerek en altta yer alan “Hesabımı sil” seçeceğiyle silebilirsiniz. Tinder profiliniz siz silseniz bile hala aktif olmaya devam ediyor. Bu yüzden Tinder hesabınızı silmek yerine, bilgilerinizi uydurma bilgilerle değiştirerek güvenliğinizi sağlayabilirsiniz.

Steam hesabı nasıl silinir?

Steam hesabını silmek ise biraz uğraştırıcı. Abonelik sözleşmesinde belirtilmesine rağmen uzun bir süredir hesap silme işleminin nasıl yapılacağını açıklamayan Steam, sadece iletişim formu üzerinden gönderilen taleplere yanıt veriyordu ve genellikle hesaplar silinemiyordu.

Neyse ki Steam yetkilileri, nispeten daha kolay bir yöntem geliştirmişler. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra bu linki tıklayarak adım adım anlatılan hesap silme sürecine ulaşabilirsiniz. Hesap sahipliğinizi kanıtlamak için e-posta, telefon numarası, kart numarası ve daha önce kullanmış olduğunuz CD key’lerden en az birkaç tanesini talep eden Steam, talebin onaylanması halinde 30 gün içinde hesabınızı sileceğini vadediyor.

Pinterest hesabı nasıl silinir?

Pinterest hesabınızı silmek için de çok ciddi uğraş göstermeniz gerekmiyor. Buraya tıklayarak Pinterest hesabınızın Ayarlar kısmına ulaşabilir, en altta bulunan “Hesabımı kalıcı olarak sil” butonuna basarak Pinterest hesabınızı kalıcı olarak silebilirsiniz.

SoundCloud hesabı nasıl silinir?

SoundCloud hesabınızı silmek için öncelikle hesabınıza giriş yapmanız, ardından buraya tıklayarak veya hesabınızın ayarlar kısmına giderek hesap silme seçeneğine tıklamanız yeterli.

Yahoo hesabı nasıl silinir?

Yahoo hesabınızı ve Yahoo ile ilgili tüm servislerdeki hesaplarınızı tamamen kapatmak için bu linke tıklayıp sunulan adımları izlemeniz yeterli.

Adobe hesabı nasıl silinir?

Adobe hesabınızdan kurtulmak maalesef diğerleri kadar basit değil. Adobe hesabınızı silmek için hesabınızın kayıtlı olduğu e-posta adresinden privacy-officer@adobe.com adresine adınız ve soyadınızı, Adobe ID’nizi ve silme talebinizi iletmeniz gerekiyor.

WordPress hesabı nasıl silinir?

WordPress hesabınızı burada yer alan Hesap Ayarları sayfasından kalıcı olarak silebilirsiniz. Sahip olduğunuz web sitesini ve tüm içerikleri silen bu seçenek, birkaç hafta içinde tüm bilgilerinizin WordPress sunucularından silinmesini sağlıyor.

Spotify hesabı nasıl silinir?

Spotify hesabınızın tamamen silinmesini istiyorsanız burada yer alan iletişim formundan talebinizi iletmeniz gerekiyor.

iTunes hesabı nasıl silinir?

iTunes hesabınızı tamamen silmenin kolay bir yolu maalesef bulunmuyor. Hesabınızı silmek için buradan Apple ile telefon veya e-posta yoluyla iletişime geçmek bu işlemi gerçekleştirmenin tek yöntemi.

Netflix hesabı nasıl silinir?

Netflix de bu işlemi kolayca yapmaya izin vermeyen şirketlerden biri. Hesabınızı tamamen silme seçeneği sunmayan Netflix, hesapları sadece devre dışı bırakmaya izin veriyor. Hesabınızı devre dışı bıraktıktan sonra 10 ay içinde bilgilerinizi sildiğini söyleyen Netflix, bu işlemi hızlandırmak için privacy@netflix.com adresine e-posta göndermeniz gerektiğini söylüyor. Netflix'in konuyla ilgili olarak hazırladığı rehbere buradan ulaşabilirsiniz.

En bilinen sosyal medya ve internet sitelerinden tamamen nasıl kurtulabileceğinizi anlattık. Bazı siteler ve uygulamalar bu işlem için zorluk çıkarıyor olsa da Facebook, Google ve Microsoft gibi devler aslında bu konuda oldukça şeffaf.