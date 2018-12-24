Elon Musk, Starship'in Fotoğrafını Paylaştı

Yaptığı projelerle gündemden düşmeyen Elon Musk, Mars görevlerinde kullanılacak olan Starship'in fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

SpaceX, 2018’de yirmiden fazla projeyi üstlendi fakat geleceğe dair daha büyük ve daha iyi planları var. SpaceX’in CEO’su Elon Musk, resmi Twitter hesabından, inşa halindeki ‘Starship’in’ bir fotoğrafını paylaştı. Starship, daha önceden adı BFR olan roketin yeni adı. Şirket bu roketle insanları Ay’a ve Mars’a göndermeyi planlıyor.

Elon Musk’ın paylaştığı fotoğraf roketin boyutuna dair fikirlerimizin oluşmasına yardımcı oluyor. SpaceX daha önce, roketin Apollo görevini gerçekleştirerek astronotları Ay’a götüren Saturn V’den daha büyük ve daha güçlü olacağını açıklamıştı. Başlığın büyüklüğü karşısında kamyonetler adeta cüce gibi kalmış.

Musk, paslanmaz çelikle kaplanacak olan devasa roketin prototipinin SpaceX’in Teksas’daki çalışma alanında inşa edileceğini söylemişti. Elon Musk, çeliği daha hafif olan karbon fiber materyallere tercih etmelerinin sebebinin ise yüksek sıcaklıklarda daha iyi performans alınabilmesi olduğunu ifade etmişti.

Musk, Starship’in testlerinin 2019’da başlayacağını söylerken, test uçuşlarında da şirketin yeni nesil ‘Raptor’ motorlarının kullanılacağını ifade etmişti.