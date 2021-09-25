Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada yaşanan üretim aksamaları, çip krizine de yol açarak bütün sektörleri olumsuz etkilemişti. Tesla’nın CEO’su Elon Musk'sa elektrikli araç üreten otomobil şirketlerinin kronik bir sorunu haline gelen çip krizinin yakında çözüleceğini belirtti.

Koronavirüs kısıtlamalarının ardından yaşanan ekonomideki hareketlenme ve elektrikli araç satışlarındaki artış, otomobil parçalarına olan talebin de artmasına sebep oldu.

Talebin artması, elektronik aletlerde kullanılan yarı iletken madde olan çipin tedariğini olumsuz etkiledi. Yeterli çip üretiminin olmaması otomobil endüstrisi, bilgi işlem ve akıllı telefonlar da dahil birçok teknolojik sektörü etkiledi. Tesla’nın da dahil olduğu birçok otomobil firması çip krizi nedeniyle üretime ara vermek zorunda kaldı.

Fakat bu durum uzun sürmeyebilir, en azından elektrikli otomobiller için:

Şirketin CEO’su Elon Musk Cuma günü katıldığı İtalyan Teknoloji Haftası’nda yatırıcımcılar ve teknoloji girişimcilerinden oluşan izleyicilere yapılmakta olan çok sayıda çip üretim tesisinin olduğu müjdesini verdi. Çip tedariğindeki bu tıkanmanın uzun sürmeyeceğini “Gelecek yıla kadar çip üretiminin iyi bir kapasiteye ulaşacağını umuyorum. Bu sadece kısa süreli bir kriz.” şeklinde açıkladı.

Elektrikli araç üretimi yapan dev şirket Tesla bu yılın ortasında otomobil satışları rekor seviyede arttı ve ilk kez 1 milyar dolarlık net kâr elde etti. Sektörde yaşanan çip krizi Tesla’yı da etkilemiş, Çin’deki fabrikasında üretimin durduğu duyurulmuştu. Şirket, yoğun talebin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için şimdiye kadarkinden farklı bir tasarım geliştirerek, yazılımı güncelledi ve çip sıkıntısını çözdü.