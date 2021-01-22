Elon Musk - En İyi Karbon Yakalama Teknolojisi Yarışması

201 milyar dolar net servetiyle dünyanın en zengin ikinci insanı Elon Musk, Twitter üzerinden yeni bir duyuru yaptı. Musk, bir yarışma düzenleyeceğini ve en iyi karbon yakalama teknolojisine 100 milyon dolar bağış yapacağını açıkladı.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz senelerde bir yarışma düzenlemiş ve en iyi karbon yakalama teknolojisinde son 5’e kalan finalistlere 5’er milyon dolar bağış yapmıştı.

Ünlü iş insanı, Twitter üzerinden yine benzer bir yarışma düzenleyeceğini ve bu sefer finale kalan kişiye tam 100 milyon dolar bağış yapacağını duyurdu. Yarışması hakkında henüz detaylı bilgi vermeyen Musk, önümüzdeki hafta daha açıklayıcı bir paylaşım yapacağını belirtti.

Musk, uzun süredir üzerinde düşündüğü servetini bağışlamaya karar verdi

Dünyanın en zengin insanı olarak nitelendirilen Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada tam olarak şu ifadelerde bulundu; “En iyi karbon yakalama teknolojisi sistemine 100 milyon dolar bağış yapacağım. Detaylar gelecek hafta.”

Ünlü milyarder, geçtiğimiz haftalarda Tesla hisselerinin düşmesinin ardından yine Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunmuş ve takipçilerine büyük servetini nerelere harcaması gerektiğini sormuştu. Görünen o ki Musk, parasını Dünya'ya fayda sağlayacak teknojiler için harcamaya karar verdi.

Karbon yakalama teknolojisi nedir?

Fosil yakıtlarının kullanımı sonucunda CO2 gazı, yani karbondioksit oluşur. Gaz, güneş ışınlarının dünyaya girmesini engelleyerek ışınları uzaya geri yansıtır. Böylelikle ısı, atmosferin içinde hapsolarak küresel ısınmayı tetiklemiş olur.

Bir fabrika veya tesisten salınan atık karbondioksit, zararlı bileşenlerinin ayırt edilmesi amacıyla depolanmaya başlar. Son derece yüksek maliyetli bir iş olan bu depolama, aynı zamanda gelişmiş teknolojilere ihtiyaç duyar. Yaklaşık son 20 yıldır büyük şirketler bu konuda bir çözüm bulmaya çalışıyor, ancak hala en yararlı ve uygun maliyetli bir teknoloji bulunamadı.