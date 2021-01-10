Karbon salınımını sıfıra indirmek, en azından iklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın daha da ilerlememesi için oldukça önemli. Elon Musk'ın planları arasında roketlerini de sıfır karbon salınımlı yapmak bulunuyor.

Özellikle iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkilerinin daha sert şekilde hissedilmeye başlanmasıyla birlikte karbon salınımını sıfırlamak, çok daha ciddiye binmiş durumda. Tabii sıfır karbon salınımlı yani elektrikli araçların da önemi giderek artıyor.

Elektrikli araç denildiğinde de akla ilk olarak Tesla, Elon Musk ve doğal olarak SpaceX geliyor. Şu an sıfır karbon salınımlı roketler söz konusu olmasa da Elon Musk, sıfır emisyonlu roketlerin de yolda olduğunu belirtti.

Sıfır karbon salınımlı roketler yolda

SpaceX ve diğer birçok uzay şirketi, roket tasarımlarında RP-1 yakıtını kullanan Merlin roketlerini kullanıyor. RP-1 ise birçok jet motorunun kullandığı yakıtın daha rafine edilmiş bir sürümü. RP-1, sıvı oksijenle karıştırılıyor ve yakılıyor. Bunun sonucunda dışarı sadece karbondioksit, hidrokarbon, karbonmonoksit ve azot oksitleri gibi kirleticiler çıkıyor.

Starship ve Super Heavy gibi daha yeni roketlerde ise Raptor motorları kullanılıyor. Merlin motorlara göre daha iyi olan Raptor motorları, RP-1 yerine metan yakıyorlar. Metan molekülü iki oksijen molekülüyle yakıldığında dışarı sadece karbondioksit ve su çıkıyor. Raptor motorları, Merlin'e göre çok daha gelişmiş olsa da dışarı salınan karbondioksit hâlâ bir sorun ve Elon Musk'a göre metan motorlarını daha temiz hale getirmek mümkün. Peki nasıl?

Clean Technica'da yer alan habere göre roketin atmosferde bıraktığı karbondioksiti yakalayıp su ekledikten sonra Sabatier Reaction kullanılarak tekrar metan haline getirilebiliyor. Bu metan sonraki roketlerde kullanılabilir. Tabii karbondioksit ve suyu metana dönüştürmek için bir hayli elektrik gerekiyor ancak bu elektriği güneş, su ve rüzgâr enerjisinden elde etmek mümkün.

SpaceX'in bunu kullanacağı ilk yer ise Mars olacak. Dünyada ise metan, doğal gazdan elde ediliyor ve Sabatier ile metanı oluşturmak direkt olarak doğal gazı almaktan çok daha pahalı. Ancak bu yakıtın Dünya'da da yapılması planlıyor. Tabii karbondioksit, dünyadaki yaşam için de oldukça önemli ve doğal olarak bu yöntemin uzun vadeli kullanılması pek muhtemel değil.