Volkswagen CEO'su Herbert Diess'ten Elon Musk'a Gönderme

Volskwagen CEO'su Herbert Diess, Twitter'a katılmasının hemen ardından ilk tweetini Elon Musk'a gönderme yaparak attı. Diess, ID. 3 ve E-Tron elektrikli otomobillerin Avrupa pazarında Tesla'nın önüne geçtiğini belirterek, Musk'ı minik bir muhabbete davet etti.

Ünlü iş insanlarının Twitter hesapları, sosyal medyada yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Yaklaşık 43 milyon takipçisi bulunan Elon Musk, Twitter’ı en aktif kullanan iş insanlarından birisi ve kendi hesabı üzerinden özellikle Tesla kullanıcılarına yanıt vermesi ile biliniyor.

Alman otomobil devi Volkswagen’in CEO’su Herbert Diess, Twitter’a katılan son isimlerden birisi oldu. Diess, attığı ilk tweetle birlikte elektrikli otomobil piyasasında en büyük rakiplerinden birisi olan Tesla’nın sahibi Elon Musk’a atıfta bulundu.

"ID.3 ve E-Tron, Avrupa pazarındaki ilk yarışı kazandı

Herbert Diess, Twitter’a katılışını kutlarken, Volkswagen’in piyasadaki başarısından bahsederek Tesla’nın önüne geçtiklerini belirtti.

VW Ceo’su, yapmış olduğu paylaşımda tam olarak şu ifadeleri kullandı; "Merhaba Twitter! Buraya, Volkswagen Group’un ticari etkisini anlatmak için geldim ve Elon Musk, elbette senden de pazar payları hakkında bilgi alabileceğimi düşünüyorum. Sonuçta VW ID.3 ve Audi E-Tron'umuz, Avrupa pazarındaki ilk yarışı kazandı. Verimli geçecek sohbetlerimiz için sabırsızlanıyorum.”

Diess her ne kadar Musk odaklı bir gönderme yapmış olsa da başarılı iş insanının Elon Musk’ı bir düşman olarak değil, güçlü bir rakip olarak gördüğünü söyleyebiliriz. Diess, daha önce Elon Musk’a dair övgüler de bulunmuş, Elon Musk da Almanya’da VW’yi ziyaret edip ID.3’ü denedikten sonra yeni araca hayran kaldığını belirtmişti.