General Motors’un, faaliyetlerini sonlandıracağını açıkladığı beş fabrikasına yeni bir talip var: Elon Musk.

Elon Musk, General Motors’un kapatacağı beş fabrika gibi eski otomobil fabrikalarını alabileceğini söyledi.

GM CEO’su Mary Barra, kasım ayında yaptığı duyuruda Kuzey Amerika’da bulunan beş fabrikanın kapatılacağını ve 14,700 çalışanın işten çıkarılacağını söylemişti. Bu açıklamanın ardından, eski GM fabrikalarına olan ilgi gittikçe artıyor. Son talip ise Elon Musk ve Tesla. 2010 yılında da, GM ve Toyota tarafından kullanılan bir fabrika satın alan Tesla, 42 milyon dolar ödemişti. Bu fabrika şu anda şirketin önemli üretim merkezlerinden birisi konumunda.

Fiat Chrysler de Detroit’te yeniden bir motor fabrikası açmayı planlıyor. Firmanın da eski GM fabrikalarına ilgisi var. GM ise kendini elektrikli araçlara adamayı planlıyor. Şirketten yapılan açıklamada da elektrikli araçlara yönelik çalışma katına çıkarılacağı açıklanmıştı.

Tesla ise GM’in elektrikli araç işine girmesinden memnun. Tesla’nın birinci amacının, elektrikli araçlara geçişi hızlandırmak olduğunu söyleyen Musk, yarın bir gün kendilerinden çok daha iyi elektrikli arabalar yapan birileri çıkıp, Tesla’yı batırsa bile bunun dünya için iyi bir şey olduğuna inanıyor.

Tesla’ yakın zamanda yeni siparişleri toplamaya başladığı Model 3 için üretimini artırmayı planlıyor. ABD fiyatı 53 bin dolar olan Model 3, tek şarj ile 330 km gidebilecek.