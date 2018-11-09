Tesla Model 3, Yeni Yazılım Güncellemesi Sayesinde Ferrari 458 Italia'dan Daha Hızlı

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Yeni güncellemesiyle Tesla Model 3 Sedan yarış pistinin tozunu attırdı.

Tesla araçlar düz yollarda o kadar hızlılar ki drag yarışı (herhangi bir viraja sahip olmayan düz yol yarışı) dünyasında büyük bir ilgi toplamayı başardılar. Ancak bu zamana kadar onlarca viraja sahip bir yarış pistinde görülmediler.
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Tesla da bunun farkında olacak ki Model 3 Sedan için “Pist Modu” (Track Mode) isimli bir özellik geliştirdi. Bu yılın başlarında kendini duyurmuş olsa da şu an aramızda.

Tesla, internet sitesinde özellik ile ilgili “Yarış pistlerinde kullanılmak için tasarlanan Pist Modu özelliğiyle amacımız belli: Aynı motor gücünü ve torku kullanarak viraj almayı düzlükte gidermiş gibi sürücüye doğal hissettirmek” açıklamasında bulundu.

Uzun testler sonucunda Tesla, Pist Modu özelliğini kullanıcılarına sundu. Tesla başarısını, ciddi performans artışı ile ilgili bilgilendirici bir blog paylaşımı yaparak kutladı. Ancak Tesla’nın bu kadar mütevazı şekilde yaptığı kutlama tabii ki kutlama sayılamazdı. Bu sebeple Motor Trend aracı alarak pistte test etti.
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Alınan bilgilere göre Pist Modu kullanan Model 3, pisti 1:21.49 süresinde tamamladı. Bu da yarış dünyasında görmeye alışık olduğumuz 2016 Porsche Cayman GT4 ile denk bir süre. Dahası, Model 3, 1:22.30 süresine sahip 2011 Ferrari 458 Italia’nın rekorunu da geçmiş oluyor.

Kaynak : https://www.businessinsider.com/tesla-model-3-with-track-mode-software-upgrade-faster-than-ferrari-458-2018-11
Etiketler: tesla, Model 3 Sedan, Yazılım Güncelleme, Pist Modu
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