Elon Musk’ın 2023’te Ay’a Göndereceği Kişi Belli Oldu

SpaceX CEO’su Elon Musk, dün gece TSİ 04.00’da yapılan canlı yayında, BFR roketiyle Ay’a gönderilecek kişiyi açıkladı. Japon milyarder Yusaku Maezawa, BFR’deki mevcut biletlerin hepsini satın almış durumda. Yanında ise farklı alanlarda çalışan 8 sanatçıyı bedava götürecek. Peki bu adam ne iş yapıyor, Ay seferinin detayları nedir?

SpaceX, Elon Musk’ın Mars’a insanlı sefer başlatma vizyonuna yönelik somut bir adım daha atıyor. Firmanın uzun süredir gizlilikle yürüttüğü 100 insan taşıma kapasiteli, 106 metre uzunluğundaki Big Falcon Rocket (BFR) projesi artık test aşamasına geldi. Bu roket, gönderildiği yerden tekrar kalkış yapıp Dünya’ya dönüş yapabilme kapasitesine sahip.

Yapılan canlı yayına göre BFR, 2023’te Ay’a insanlı sefer düzenleyene dek bir dizi insansız ve gerçek uzay ortamında teste tabi tutulacak. Bu bağlamda Ay seferi de son test olarak Mars’a başlatılması planlanan insanlı seferlerin ön ayağı olacak. Elon Musk’ın geçtiğimiz hafta Twitter’dan Japon bayrağı emojisi paylaşarak ipucu verdiği özel Ay yolcusu ise belli oldu. Japon moda devi Zozotown’un kurucu olan Yusaku Maezawa, meğer önceden BFR projesine çok ciddi bir yatırım yapıp tüm biletleri satın almış.

Moda sektörünün Elon Musk’ı diyebileceğimiz Maezawa’nın Ay seferi için muhteşem bir projesi var. Ona yolda eşlik edecek kişiler, BFR’ye binmek için hiçbir ücret ödemeyecekler. Yanında 8 farklı dalda faaliyet gösteren 8 sanatçıyı götürecek olan Maezawa, bu sanatçıların Ay deneyimlerinden esinlenerek kendi alanlarında üretim yapmalarını talep edecek. Japon iş insanı bunun için kampanyasına #dearMoon (#SevgiliAY) adını verdi.

Forbes’in sunduğu detaylara göre 42 yaşındaki Yusaku Maezawa’nın şu an 2,9 milyar dolarlık serveti var. Bir sanat aşığı olan iş insanı, geçtiğimiz yıl satışa sunulan United isimli bir tabloya 110.5 milyon dolar ödedi.

Maezawa, henüz kendisiyle beraber gelecek, bilet ücretlerini önceden karşıladığı çılgın sanatçıları belirlemedi. Ressamlar, müzisyenler, sinema yönetmenleri ve daha pek çok alanda faaliyet gösteren her sanatçı Maezawa’nın kampanyası sayesinde dikkatleri üzerine çekebilir.

Japon iş insanı, “Ya Picasso Ay'a gitmiş olsaydı? Ya Andy Warhol, ya Michael Jackson ya da John Lennon?” diye düşündürücü bir soru yöneltti. Dünyanın hayran olduğu bu sanatçıların Ay’a gidip farklı eserler üretmek için ilham bulmaları, gerçekten de gelecek için ümitlendirici bir vizyon.

Elon Musk, Japon milyarderin Ay’a gitmek için ne kadar ödeme yaptığını söylemeyi reddetti. Yine de biliyoruz ki Maezawa, sadece kendisiyle birlikte götüreceği 8 sanatçının ücretlerini ödemekten fazlasını yaptı. Musk, ödenen miktarın önümüzdeki yıllarda yapılacak olan BFR test ve geliştirmelerini finanse edeceğini söyledi.

Elon Musk’a göre BFR’nin geliştirme maliyeti 5 milyar doları bulacak. SpaceX, Maezawa ve diğer sanatçılara yeryüzünde temel eğitimler verecek. Kadro, 2023 yılına kadar sefere hazır hale gelecek.

Aralık 2017’de SpaceX, Mars yörüngesine Tesla Roadster fırlattığı Falcon Heavy roketiyle 2018’in son aylarında bir Ay seferi düzenleyeceğini açıklamıştı. Geçen süre zarfında bu plan iptal edildi. Proje Falcon Heavy roketinden alınıp, Mars yolculuklarına ön ayak olacak yüksek yolcu taşıma kapasiteli BFR’ye aktarıldı. Bunun en büyük nedeni, Falcon Heavy’nin üç parçaya ayrılan gövdesiyle Ay yüzeyine iniş yapılamayacak oluşuydu. BFR roketleri ise yekpare gövdeye sahip.

SpaceX, Maezawa ve sanatçı ekibi öncesinde, halihazırda uzaya kargo göndermek için kullandığı Falcon 9, Falcon Heavy roket sistemlerinin üzerine uyumlu olan Dragon üzerine çalışıyor. Hatta Musk, bu çalışmanın şimdilik BFR’den daha önemli olduğunu söylüyor çünkü Dragon kapsülü bu kez cansız yük değil, astronot taşıyacak. Crew Dragon olarak açıklanan proje için Uluslararası Uzay İstasyonu’na gitmesi gereken 3 astronot seçilecek, kalkış ise 2019’un ikinci çeyreğine planlanacak.

Elon Musk ve Yusaku Maezawa, önümüzdeki aylarda Ay seferi hakkında daha çok detay açıklayacaklarının sözünü verdiler. Hatta Elon Musk, Ay’a gidecek ilk mürettebat içerisinde bulunma kapısını “Belki katılırım, şu an bilmiyorum.” sözleriyle açık bıraktı.

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