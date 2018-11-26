Bugün sabah saatlerinde Elon Musk'ın başlattığı ilginç anket sonrasında Twitter kullanıcıları ortalığı tweet yağmuruna tuttu.

Twitter üzerinden çoğu zaman kendisini zor durumlara sokan Elon Musk, bu kez başlattığı anketle büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Musk'ın dünyanın şekliyle ilgili başlattığı üç şıklı ankete, 3-4 saatlik bir süreçte binlerce yanıt geldi.

Dünya...

Düzdür

Deliktir

Düz ve deliktir.

Elbette burada ortalığı birbirine katan anketin kendisi değil, soruluş şekli ve şıklarda 'yuvarlak' olmaması. Böylece çok büyük bir tartışmayı ve goygoyu başlatmış olan Musk'ın bu tweeti altına gelen birkaç ilginç gönderiye bakalım:

Dünya düz değilse, arabalar niye böyle görünüyor da böyle görünmüyor!

4 boyutlu bilinmeyen bir şekil.

Elon Musk olduğunuzda...