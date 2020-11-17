Elon Musk’ın İnternetteki Lakabı ‘Space Karen’ Oldu

Bir sağlık çalışanının Elon Musk'a yönelik açıklamaları, Twitter'da viral oldu. Bu açıklamalarda yer alan "Space Karen" şeklindeki lakapsa, Twitter'ın trendlerinde yükselmeye başladı bile. Peki Space Karen ne anlama geliyor ve internet kullanıcıları, Elon Musk'a neden Space Karen demeye başladılar?

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, renkli kişiliğiyle hayatımızı şenlendiren Elon Musk'ın son açıklamalarından bahsetmiştik. Musk, o gün yaptığı açıklamalarda 24 saat içinde 4 kez koronavirüs testi yaptırdığını, bunun ikisinin pozitif, ikisinin negatif çıktığını, düzmece bir şeyler yaşandığını söylemişti. İşte Elon Musk'ın bu açıklamaları, kendisine "Space Karen" lakabının takılmasına yol açtı.

Emma Bell isimli bir sağlık çalışanı, Elon Musk'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımı alıntılayarak bir açıklama yaptı. Yapılan testlerin 30 dakikadan kısa bir sürede sonuç verdiğini ancak testlerin doğruluk oranının yüzde 100 olmadığını söyleyen Bell, "Space Karen"i milyonlarca takipçisine şikayet etmeden önce testleri okuması gerektiğini ifade etti. Bell'e göre düzmece olan esas şey, Elon Musk'ın bilgisi olmadan yaptığı açıklamalar.

Peki nereden çıktı bu Space Karen?

Emma Bell'in "Space Karen"li tweeti, şu ana dek 15 binin üzerinden retweet, 80 bin civarında da beğeni aldı. Hal böyle olunca da internet kullanıcıları, Space Karen ibaresinin ne olduğunu merak etmeye başladılar. Peki bu lakap ne anlama geliyor? Bir sağlık çalışanı, Musk için neden böyle bir tabir kullandı?

Karen, normalde bir kadın ismi. Ancak internet ortamında yayılan bazı görüntülerle birlikte bu isim, bir fenomen haline geldi. Örneğin; karşınızda bir kadın var ve bu kadın, haksız olmasına rağmen çeşitli çirkefliklerle üste çıkmaya çalışıyor. İşte ABD'de bu tür kadınlar için kullanılan bir isim Karen. Zaman zaman Donald Trump gibi isimler için de kullanılan lakap, an itibarıyla Elon Musk için de trend haline gelmiş gibi görünüyor. Hatta bu lakapla bağıntılı olan sarı ve kısa kesim saç da photoshop çalışmalarıyla Elon Musk'a eklenmeye başladı bile...

İşte Elon Musk için yapılan photoshop çalışmalarından bir tanesi