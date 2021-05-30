SpaceX ve Tesla CEO'su ünlü milyarder Elon Musk, dün kendisine Twitter üzerinden Raptor motorların üretimi ile ilgili sorulan soruya, "Her 48 saatte bir adet Raptor motoru üretiyoruz" şeklinde cevap verdi.

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, son zamanlarda uzay konusunda büyük atılımlar yapıyor. Bu noktada şirket, özellikle ağırlıklı olarak Raptor adını verdiği roket motorları üzerinde çalışıyor.

SpaceX CEO’su Elon Musk’ın açıklamasına göre SpaceX, şu anda 48 saatte bir adet Raptor roket motoru yapabiliyor. Elon Musk, hedeflerini ve şu ana kadar başardıklarını Twitter üzerinden açıkladı

48 saatte bir roket motoru

Elon Musk, dün kendisine Twitter üzerinden sorulan “Raptor üretimi biraz sıkışmış durumda, değil mi? İlk yörünge hız testinden sonuç almak için ne 29 ne de 32 Raptor yeterli oldu. 60 tan fazla Raptor’ı üretmeniz için uzun bir süre geçmesi gerekmiyor mu?” sorusuna “Yaklaşık 48 saatte bir adet Raptor üretiyoruz” diye yanıt verdi.

Raptor motorları aslında gezegenler arası ağır nakliyat amacıyla tasarlanmış roketlerdir. Her bir motor, normal bir uzay aracının ihtiyacından fazla itiş gücü uygular. Motorların bu inanılmaz gücü sebebiyle sıradaki Ay görevinde de kullanılması bekleniyor.

Geçtiğimiz cumartesi günü SpaceX ’in “Starship” aracında 29 Raptor motoru bulunacağını açıklayan Musk, bu yılın sonuna kadar bunun 32 ye çıkacağını ve roketlerin itiş gücünün artacağını belirtti. Uzun vadede her bir Raptor motorundan 7500 tondan fazla güç almayı hedeflediğini belirtti.

Uzay endüstrisi ve hükümet yetkililerinin SpaceX araçlarının test uçuşlarında patlaması ile ilgili endişelerini tekrarlayan Blue Origin, Twitter üzerinden “İnsanlı uçuş sistemleri programlarında ertelemeler ve yeniden başlamalara değil, rekabete ihtiyacımız var. Ulusal takımın, Ay’a gitmek için herkese açık bir mimarisi, derin tecrübeleri, devasa yatırımları ve güvenli, az risk taşıyan tasarımları var. Hadi gidelim. #Artemis” dedi.

Bu tweete Elon Musk, “Düşük demişken, …’nın düşük fiyatları ??” şeklinde yanıt vererek projenin masraflarına dikkat çekti.