Elon Musk, son birkaç aydır beta sürecinde olan uydu interneti projesi Starlink'in 2021 yılının yaz aylarında beta sürecinden çıkacağını açıkladı. Ayrıca internet hizmetini şu an yalnızca belirttiği konumdan, gelen uydu alıcısı ve diğer donanımlar sabitken kullanabilen Starlink müşterileri, diledikleri yerden internet kullanabilecekler.

Elon Musk'ın uydu interneti projesi Starlink, artık merakla beklenen sona yaklaşmış durumda. Yıllardır sürekli olarak yörüngeye uydular taşınıyor ve bu uyduların sayısı her geçen gün artıyor. Şu an Dünya yörüngesinde binin üzerinde Starlink uydusu olduğu biliniyor. Elon Musk'ın amacı yörüngemizde dolaşan bu uyduların sayısını artırarak Starlink internetini dünyanın her yerinde ve mobil bir şekilde kullanılabilir hale getirmek.

Starlink son birkaç aydır beta sürecinde ve başvurusu uygun bulunan kişiler 500 dolar karşılığında uydu + modem alarak Starlink internetinden faydalanmaya başladılar. Ayrıca her ay 99 dolarlık bir ödeme de yapmak zorundalar ve kullandıkları internet şu an için taşınabilir değil. Çünkü Starlink'in beta programına kullanıcılar, konumlarının uygun bulunması durumunda kabul edildiler, yani her ne kadar binden fazla uydu olsa da Starlink halen daha her yerden kesintisiz hizmet sunabilecek seviyede değil. Fakat Elon Musk bu durumun 2021 yılı içerisinde tamamen değişeceğini söylüyor.

Beta bu yaz tamamlanacak:

Starlink projesinin en dikkat çeken söylemlerinden biri dünyanın her yerinden yüksek hızda internet hizmeti sunacak olmasıydı. Haliyle gözler Starlink'e ve bir yandan Starlink uydularını yörüngeye taşımaya devam eden SpaceX'in uydu fırlatma görevlerine çevrilmiş durumda. Özellikle geçtiğimiz ay bu konuda kararlılıklarını göstermek istercesine neredeyse her hafta yörüngeye onlarca uydu gönderen Starlink, Musk'ın açıklamasına göre bu yaz beta sürecinden çıkacak. Bu da demek oluyor ki Starlink internetini kullanmak isteyen herkesin hizmeti alması mümkün olacak.

Ayrıca bir diğer önemli detaysa Elon Musk'ın beta süreci tamamlandıktan sonra Starlink internetinin tamamen mobil hale geleceğini belirtmiş olması. Böylece Starlink kullanıcıları, var olan Starlink donanımlarını kullanarak diledikleri yerden internet hizmeti alabilecekler. Musk'ın örneklerine göre açıklayacak olursak, bir karavanda ya da hareket halindeki bir tırda olmak fark etmeksizin, Starlink interneti her yerden kullanılabilir durumda olacak. Tabii ki Musk'ın açıklamasına göre bunun yapılabilmesi için gönderilmesi gereken bir miktar daha uydu var.

Starlink projesinin detaylarına bakmak isterseniz hemen aşağıdaki videomuza göz atabilirsiniz: