OneWeb, Uzaydan İnternet Hizmetinde SpaceX'e Rakip Olacak

Birleşik Krallık merkezli OneWeb, SpaceX'in Starlink projesiyle ön plana çıkan uzaydan internet hizmeti için çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz gün 36 yeni uyduyu yörüngeye fırlatan şirket, haziran ayında yapılacak beşinci fırlatmayla Birleşik Krallık'ın tamamına geniş bant hizmeti sunmayı hedefliyor.

Londra merkezli küresel iletişim şirketi OneWeb, dünya çapında uydudan geniş bant internet hizmeti sunmak için çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 36 uyduyu yörüngeye fırlatan şirket, Elon Musk'ın Starlink projesine doğrudan rakip olacak bir proje üzerinde çalışıyor.

İki proje arasındaki tek fark ise Musk'ın Starlink hizmetinin OneWeb'in çok daha ötesinde olması. Zira şu anda yörüngede 550 kilometrede yaklaşık 1.300 Starlink uydusu bulunuyor ve 2027 yılının ortasına kadar yaklaşık 42.000 uydunun daha fırlatılması planlanıyor.

OneWeb'in yörüngedeki uydu sayısı 146'ya çıktı:

Öte yandan OneWeb, dünya çapında bir hizmet sağlamak için yörüngede 1.200 kilometrede toplam 648 uyduya sahip olmayı planlıyor. Şirketin yörüngedeki uydu sayısı, 25 Mart'ta yapılan son fırlatmayla birlikte 146'ya ulaşmıştı.

Bir şirket yetkilisine göre OneWeb, önümüzdeki günlerde üç yeni fırlatma daha yapacak. Şirket, haziran ayında yapılacak beşinci fırlatmayla birlikte Birleşik Krallık'ın tamamına geniş bant hizmeti sağlamayı hedeflerken 2022 ortasına kadar da Avrupa'nın geri kalanı ve Afrika'nın bazı kısımları dahil olmak üzere birçok alana hizmet sağlamayı planlıyor.

Dünya genelinde faaliyet gösteren Starlink ile karşılaştırıldığında geride kalıyor gibi görünse de OneWeb, bilinçli olarak yavaş ilerlediklerini söylüyor. Bir şirket yetkilisi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, büyük uzay şirketlerinin binlerce uyduyu fırlatma şeklinin gelecek nesillerin uzaydan yararlanabilmeleri açısından sorumlu bir davranış olmadığını söyledi.

OneWeb, Starlink'in aksine uydudan internet hizmetini doğrudan tüketicilere değil, telekomünikasyon şirketlerine sunuyor ve tüketiciler, telekomünikasyon şirketleri üzerinden internete erişiyor. Fiyat noktasında ise şirket, fiyatlandırmayı telekom şirketlerine bırakacağını çünkü müşterilerini en iyi onların tanıyacağını söylüyor.