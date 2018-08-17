İnternetten alışverişin ilk projelerinden birisini bugün PayPal olarak bildiğimiz platformu kurup sattıktan sonra kazandığı parayla bir otomotiv, bir de uzay teknolojileri şirketi kuran Elon Musk, 2018’in başından bu yana olmadık şeylerle gündeme geldi. Musk, New York Times’a süreçle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Yaptığı girişimlerle dünyanın en popüler iş insanlarından birisi olan Elon Musk’ı duymayan kalmadı. Bir milyarderin hayatında genelde her şeyin yolunda gittiğini düşünürüz, ancak Elon Musk gibi her sözüyle gündem yaratan bir örnekle bunun böyle olmayacağını anlıyoruz. 2018’in başından bu yana üretim ve mali krizlerle boğuşan Tesla’da işin bütün sorumluluğunu üstlenen Elon Musk, anlaşılan o ki bu yıl gerçekten de zor zamanlar geçiriyor.

Geçtiğimiz aylarda Tayland’daki mağarada mahsur kalan çocukların kurtarıcısı olan bir dalgıca pedofili yakıştırması yapına ciddi şekilde eleştirilen Musk’ın artık Tesla’nın başında olmaması gerektiği söyleniyor. Şirketin yatırımcıları, geçtiğimiz hafta kendisi hakkında yasal işlem başlattılar. Bunun nedeniyse Tesla’yı yatırımcıların kontrolünden çekip özelleştirmek istemesi oldu. Elon Musk’ın bazı konularda hatalı tercihler yaptığı, kendisine yakışmayan tavırlar takındığı ortada.

New York Times’a konuşan Musk, Tesla’nın Model 3 üretiminde yaşadığı krizleri çözmek için fabrikada çalışmaya başlamasının, çoğu yakını tarafından endişe verici olarak karşılandığını söylüyor. Musk, “Gerçekten fabrikayı 3-4 gün boyunca hiç terk etmediğim zamanlar oldu. Sadece çocuklarımı görmek için dışarıya çıkıyordum” dedi.

Normalde son zamanlardaki tavırlarıyla ukala ve alışılmadık liderlik tarzıyla gündem yaratan Musk, bu tavırlarının nelere sebep olduğunu anlamış gibi görünüyor. 7 Ağustos’ta attığı 9 kelimelik bir tweet yüzünden Tesla yöneticiliğini terk etmek zorunda kalabilir. Yani mesele sadece yaşanan krizler değil, şirketinin başında son derece başarısız bir profil çizen Elon Musk.

Röportajında davranışlarının şirketlerine zarar verdiğini kabul eden girişimci, çok çalıştığını ve uykusuz kalıp huysuz bir adama dönüştüğünü söylüyor. Her şeyin yanında Tesla’yı özelleştirme girişiminin ardındaki Suudi yatırımcıların etkisi de gündem yaratınca, Musk’ın Arap zenginlerine Silikon Vadisi’nin anahtarını verdiği konuşuluyor.

Tesla’nın kazalarıyla gündeme gelen haberlerde, otonom sürüş sistemlerinin suçlu konumda olduğuna dair yer alan detaylar Musk’ı öfkelendirmiş ve adeta alev püskürmüştü. Kendisinin adeta bir itiraf gibi olan röportajında tüm bunların aşırı yorgunluktan kaynaklanan endişe ve depresif ruh halinin bir sonucu olduğunu söylemesi ne kadar inandırıcı bilinmez.

Elon Musk, son aylardaki şiddetli çıkışlarının biraz da olsa farkına varmış durumda. Umarız birkaç ay önceki örnek profiline bir an evvel geri döner.