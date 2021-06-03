Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada şu anda Tesla'nın yaşadığı en büyük sıkıntının tedarik zinciriden kaynaklandığını, piyasada mikrodenetleyici çip bulunamadığı için sorun yaşadıklarını dile getirdi.

Otomotiv sektörü, aylardır devam eden yarı iletken çip kıtlığı nedeniyle sıkıntı çekmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü otomotiv devleri, bu sıkıntı yüzünden üretime geçici olarak ara verdiğini açıklamışken, Tesla'nın CEO'su Elon Musk da şirketin çip kıtlığı yüzünden zor zamanlar yaşadığını dile getirdi.

Pandemi yüzünden insanların tuvalet kağıdı stoklar gibi firmaların da çip stokladığını belirten Musk, özellikle mikrodenetleyici yonga konusunda Tesla'nın sıkıntıya girdiğini, tedarik zincirinde yaşanan aksamanın şirketin en büyük sorunu haline geldiğini dile getirdi.

"Sorunun uzun süreceğini düşünmüyorum"

Mikrodenetleyici yarı iletken çipler, basit bir deyişle araçların beynini kontrol etmeye yarıyor. Bu yüzden otomobil üreticileri, aracın diğer kısımlarını tamamlasa da çip olmadığı için üretimi tamamlayamıyor ve bu da sıfır kilometre araçların piyasaya çıkmasını engelliyor. Birçok otomobil devi üretime ara vermişken, elektrikli otomobil piyasasının öncü isimlerinden Tesla da bu sıkıntıdan nasibini almış gibi duruyor.

Ünlü iş insanı Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu; "Şu andaki en büyük sıkıntımız tedarik zinciri, özellikle de mikrodenetleyici çipler. Daha önce böyle bir şey hiç görmemiştim. Bitme korkusu yüzünden firmalar, tuvalet kağıdında yaşanan kıtlık gibi çip satın alıyor. Tabi bu kıtlık çok daha büyük ölçülerde. Yine de bunun uzun sürecek bir sorun olmayacağını düşünüyorum."