25 Nisan tarihinde Elon Musk, Twitter'ın tamamını satın alarak resmen şirketin sahibi oldu. Peki Elon Musk, satım alım için ödediği 44 milyar dolarlık parayı sadece Twitter gelirleriyle kaç yılda amorti edebilir?

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su, sosyal medyanın gündemden düşmeyen ismi Elon Musk, dün akşam en sonunda beklenen bombayı patlattı. Nisan ayı başından bu yana Twitter’ın tamamını satın almaya çalışan dünyanın en zengin insanı, amacına ulaşmayı başardı ve Twitter’ı yaklaşık 44 milyar dolara satın aldı.

Elon Musk’ın dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından birisini satın alması, elbette tüm dünyada farklı tartışmaları beraberinde getirdi. Twitter’ın uluslararası alandaki rolü, Elon Musk’ın kişiliği ve Twitter’a yansıması, Twitter’ın nasıl bir değişim yaşayacağı gibi konular tartışılmaya devam ederken, biz de Musk’ın Twitter’a ödediği parayı, yalnızca Twitter kazancıyla ne kadar zamanda çıkarabileceğinin peşine düştük.

Twitter nasıl para kazanıyor? Son zamanlarda ne kadar kazandı?

Hesaplamaya geçemden önce Twitter’ın nasıl para kazandığını kısaca anlatmakta yarar var. Twitter, Google ve Facebook ile aynı iş modelini benimsiyor. Bu iş modeli kapsamında tüm kullanıcılar platformu tamamen ücretsiz olarak kullanabilirken, platformun gelir kaynağıysa reklamlar oluyor. Twitter’ın reklam geliriyse Facebook ve Google’ın yanından bile geçmiyor.

Öte yandan Twitter tarafından paylaşılan kazanç raporlarına göre şirket, her geçen yıl elde ettiği geliri önemli oranlarda artırmayı başardı. Twitter’ın son 10 yılda elde ettiği gelir ve net kâr şu şekildeydi:

2012 – 0,3 milyar dolar (188 milyon dolar dolar net kâr)

2013 – 0,6 milyar dolar (398 milyon dolar net kâr)

2014 – 1,4 milyar dolar (957 milyon dolar net kâr)

2015 – 2,2 milyar dolar (1,4 milyar dolar net kâr)

2016 – 2,5 milyar dolar (1,59 milyar dolar net kâr)

2017 – 2,4 milyar dolar (1,58 milyar dolar net kâr)

2018 – 3 milyar dolar (2,07 milyar dolar net kâr)

2019 – 3,4 milyar dolar (2,32 milyar dolar net kâr)

2020 – 3,7 milyar dolar (2,35 milyar dolar net kâr)

2021 – 5,07 milyar dolar (3,28 milyar dolar net kâr)

Gelelim hesaba:

Twitter’ın önümüzdeki dönemde yıllık kâr oranını tahmin etmek elbette özellikle Elon Musk’ın şirketin başına geçmesiyle oldukça zor. Dolayısıyla bu yapacağımız hesapta bir tahminde bulunmak için Twitter’ın geçtiğimiz dönemdeki yıllık gelirinin ortalama artış oranını belirleyerek, Twitter’ın açıkladığı son yıllık gelirini baz alacağız. Hesaplamanın daha güncel olması için de Twitter’ın ilk yıllarındaki devasa yükselişlerini geride bırakıp son 5 yılı (2017 – 2021) ele alacağız.

Twitter’ın son 5 yılda gelirlerindeki ortalama yıllık artış oranı: yaklaşık %20

Elon Musk’ın Twitter’dan elde edeceği geliri kâr üzerinden hesaplamak için de Twitter’ın 2021 yılında açıkladığı kâr miktarını baz alacağız. Böylece,

Twitter, her yıl kârını %20 artırmayı başarırsa 6. yılda elde edeceği toplam kâr, 2022 kârından itibaren 42,34 milyar dolar olacak. Yedinci yıla gelindiğindeyse toplam kâr 54 milyar dolara ulaşacak ve şirket için ödenen para amorti olacak ve hatta 10 milyar dolar kâra geçecek.

Tabii bu, Twitter’ın mevcut düzeniyle kâr oranını 7 yıl boyunca düzenli olarak artırmaya devam etmesiyle gerçekleşebilir olacak.