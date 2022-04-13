Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Twitter hissesi satın aldığını açıklayan Elon Musk, yönetim kuruluna girmeyeceğini söylemesi ile kafa karıştırmıştı. İşte bugün ortaya çıkan bilgiler doğrultusunda Elon Musk'ın yapmayı planladıkları...

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile gündeme oturmuştu. Popüler sosyal medya platformu Twitter'dan hisse aldığını açıklayan milyarderin önce Twitter'ın yönetim kuruluna gireceği söylenmiş; ardından gelen bir başka açıklama ile ise Musk'ın kurulda olmayacağı açıklanmıştı. Satın alımın açıklanmasının ardından hisseleri yükselişe geçen platform, hissedarlara kısa sürede büyük paralar kazandırdı.

İnsanlar Elon Musk'ın Twitter'dan hisse almasına şaşırdıkları kadar Twiter'ın yönetim kuruluna dahil olmamasına şaşırırken, ortaya çıkan bilgiler konuyu yavaş yavaş netleştirmeye başladı.Görünen o ki, Tesla'nın sahibi Yönetim Kurulu üyeliğinden çok daha fazlasını istiyor.

Elon Musk ne yapmak istiyor?

Aldığı hisseler ile Twitter'ın en büyük ortağı konumuna yükselen Elon Musk, yönetim kuruluna katılmayacağını açıklasa da platform ile ilgili yapılması gerekenleri sıraladı. Elon Musk'a göre Twitter, ücretli aboneliği 'Twitter Blue'nun fiyatını düşürmeli, reklamları kaldırmalı ve Dogecoin ile ödeme kabul etmeli. Ayrıca bu abonelere mavi tik verilmesini de savunan yeni ortak, şirketin San Fransisco'daki ana binanın evsizler için barınağa dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Musk'a göre bu bina boş boş durmakta.

Verdiği tavsiyelere rağmen yönetime karışmayacağını söyleyen Tesla CEO'sunun yapmak istediklerini elbette kesin olarak bilemiyoruz. Ancak ortaya çıkan veriler bu yönde tahminler ve çıkarımlar yapmamıza olanak sağlıyor. Nitekim bugün ortaya çıkan bilgiler, Elon Musk'ın yakın zamanda daha çok Twitter hissesi alacağını gösteriyor.

Şu an 3 milyar dolarlık Twitter hissesini elinde bulunduran iş insanı, yönetim kuruluna katılmayacağını açıkladıktan sonra daha fazla hisse almak için kolları sıvadı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) başvurularda bulunan Elon Musk, ilk başvursunu 4 Nisan'da yapmıştı. Bu tarihte Schedule 13G formunu dolduran Tesla CEO'su, Twitter'ın yüzde 5'inden fazlasına sahip olduğunu beyan etmişti.

ABD'de bir şirketin yüzde 5'inden fazlasına sahip olan kişiler Schedule 13G adı verilen formu yasal süre içerisinde doldurmak zorunda. Bu doğrultuda beyannamesini veren Musk, yasal süre içerisinde bu işlemi gerçekleştirmedi. Edinilen bilgilere göre form 11 gün geç dolduruldu. Bu da milyardere para cezası anlamına geliyor.

Elon Musk, kurul ile görüşmelere katılabilecek, fikirlerini paylaşabilecek

Yüzde 9.2'lik bir hisse alan iş insanı, bugün bir kez daha ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na başvuruda bulundu. Elon Musk, SEC'e 'aktif' bir yatırımcı olduğunu belirten güncellenmiş bir 13D formu sundu. Bu yeni belge, Musk'ın 'görüşlerini Kurul'a ve/veya Şirket'in yönetim ekibi üyelerine ve/veya kamuoyuna sosyal medya veya diğer kanallar aracılığıyla ifade edebileceği' ve 'Kurul'la görüşmelere katılabileceği' anlamına geliyor.

İşin özeti yakın zamanda daha fazla hisse satın alması muhtemel olan iş insanının yönetim kuruluna katılmamış olması aslında pek de anlam ifade etmiyor. Şirketin en büyük ortağı nuhtemelen gerek kamuoyunda gerekse diğer hissedarlara uygulayacağı baskı ve vereceği demeçler ile her istediğini yaptırabilecek.