Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla birlikte Tesla'nın hisselerinde de devasa bir düşüş görüldü. Peki, şirket değerinin bir günde 126 milyar dolar azalmasına neden olan bu düşüş neden yaşandı?

Bu ay başında Twitter’ın %9,2’sini satın alan ve ardından tamamını satın almak için teklif sunan Elon Musk, geçtiğimiz gün istediğine kavuştu. Elon Musk, Twitter’ı 44 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı. Musk’ın Twitter kullanıcıları için en genel vaadiyse ‘konuşma özgürlüğü’ oldu.

Öte yandan Musk’ın Twitter’ı satın alması, piyasalarda karışık şekilde tepki aldı. Kimileri bunun iyi bir şey olduğunu savunurken, diğerleri Musk’ın bu hareketi hakkında tedirginliğini dile getirdi. Tedirgin olan yatırımcıların bir bölümüyse Musk’ın Twitter’ı satın almak için Tesla’daki hisselerinin bir bölümünü satmasını bekliyordu. İşte o yatırımcılar, daha böyle bir açıklama gelmeden Tesla hisselerinin düşüşüne neden oldu.

Tesla, bir günde 126 milyar dolar değer kaybetti

Tesla, hisselerinde büyük düşüşle başladığı salı gününü düşüşü sürdürerek sonlandırdı. Şirket hisseleri yalnızca bir gün içinde %12,18 oranında değer kaybı yaşadı. Bu değer kaybı, Tesla’nın piyasa değerinin yine bir günde 126 milyar dolar erimesine neden oldu. Şirket, son 1 aylık zaman dilimindeyse toplam %19,73’lük değer kaybetti.

Tüm teknoloji devlerinin hisselerinde düşüş görülüyor olsa da Elon Musk ile ilişkili şirketlerde bu düşüşün daha fazla olduğu görüldü. Musk’ın satın aldığı Twitter hisseleri de %3,89 oranında düşüş yaşadı ve 49,68 dolar seviyesine çekildi. Elon Musk, Twitter’ı hisse başına 54,20 dolar ödeyerek satın alacak.