SpaceX, Mars İçin Canavar Bir Roket İnşa Ediyor

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, bugünlerde büyük bir roket üzerinde çalışıyor.

Elon Musk'ın havacılık şirketi SpaceX, Mars'a gönderilmek amacıyla devasa bir roket inşa ediyor. Büyük Falcon Roketi (BFR) adını taşıyan bu proje tamamen yeniden kullanılabilir bir ateşleyici ve uzay aracından oluşuyor. Bu projenin final tasarımına baktığımızda, iki parçadan oluşan fırlatma sisteminin yaklaşık 118 metre uzunluğunda ve 9 metre çapında olduğu görülüyor.

Yapımı devam eden Büyük Falcon Roketi, Mars yüzeyine 150 ton gıda, su ve diğer malzemeleri taşıma kapasitesine sahip eşi görülmemiş bir fırlatma sistemidir. Elon Musk eylül ayında BFR'nin son tasarımının detaylarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre devasa iki parçadan oluşan bu proje, alt kısımda tamamen yeniden kullanılabilir bir roket ateşleyici ve üst kısımda büyük bir uzay aracına sahip. 2023 yılında ilk kez fırlatılması planlanan BFR, daha önce benzeri görülmemiş bir büyüklüğe ve kapasiteye sahip.

BFR'nin boyutları ve yetenekleri öylesine etkileyici ki, havacılık endüstrisinde çalışan birçok insan bu projenin nasıl hayata geçirileceği konusunda şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bu büyük projenin özel bir şirket tarafından 2-10 milyar dolar harcama yapılarak nasıl başarılı bir şekilde tamamlanacağı ise merak konusu.