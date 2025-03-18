Elon Musk'ın yapay zekâ şirketi xAI, metinden video oluşturma modelleri odaklı girişim Hotshot'ı satın aldı.

Yapay zekâ alanına büyük yatırımlar yapanlardan biri de Elon Musk idi. Dünyanın en zengin iş insanı X’te bulunan Grok isimli yapay zekâyı geliştiren xAI isimli bir firmaya sahip. xAI, şimdiye kadar milyarlarca dolar toplamayı başarmıştı.

Şimdi ise xAI’la ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Şirket, video oluşturma odaklı yapay zekâ girişimi Hotshot’ı satın aldı. Duyuru, direkt olarak Hotshot’ın CEO’su Aakash Sastry’den geldi. Satın alım bedeli paylaşılmadı.

Sora benzeri video oluşturma modeli mi geliyor?

Hotshot, metin komutları yoluyla video oluşturmayı sağlayan yapay zekâ modelleri geliştiren bir firma. Yani OpenAI’ın Sora’sı gibi teknolojileri var diyebiliriz. xAI da böyle bir teknolojiyle Sora Google’ın modeli Veo 2 gibi önde gelen video modellerine rakip olmak için bu satın alımı yapmış olabilir. Zaten Musk da önceki aylarda “Grok Video” aracının yakında geleceğini ifade etmişti.

Girişimin CEO’suna göre Hotshot, küçük bir ekip olmasına rağmen son 2 yılda 3 video oluşturma modeli geliştirdi. Hotshot-XL, Hotshot Actone ve direkt Hotshot ismini alan bu modeller, başarılı videolar oluşturabiliyorlar. xAI bünyesine geçtikten sonra neler yapacaklarını bekleyip göreceğiz.