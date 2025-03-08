xAI, X'e entegre üretken yapay zekâsı Grok'a efsane bir özellik ekledi. Kullanıcılar artık, paylaşımlarına Grok'u etiketleyerek yapay zekâyı kullanabilecekler.

Dünyanın en popüler mikroblog platformu X'e entegre olarak çalışan üretken yapay zekâ Grok, dikkat çeken bir özelliğe kavuştu. Kullanıcılar artık, bir paylaşıma yanıt verirken Grok'u çağırabilecekler. Peki bu nasıl mümkün olacak?

Kullanıcılar, X'te gördükleri bir paylaşım hakkında merak ettikleri bir şey olduğu zaman, Grok'u etiketleyecekler ve neyi merak ettiklerini yazacaklar. Grok da birkaç dakika içerisinde kullanıcının merak ettiği soruyu yanıtlayacak. Yaptığımız kontrollerde bu özelliğin Türkiye'de de aktif olduğunu gördük. Ancak Grok, bizim Türkçe yazdığımız soruya İngilizce yanıt verdi.

Grok'un yeni özelliği işte böyle görünüyor:

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere Grok'un yeni özelliğini kullanmak, oldukça basit olacak. Yapmanız gereken tek şey, bir paylaşıma yanıt verirken "@grok" komutu ile Grok'u yanıta eklemek. Yaptığımız denemede süreç sadece birkaç saniye içerisinde tamamlandı.

Grok'un ardındaki ekip olan xAI, üretken yapay zekânın mümkün olan en yüksek sayıda kullanıcıya ulaşması için elinden geleni yapıyor. İşte bu hamle de o yeniliklerden biri olarak karşımıza çıkmış durumda. Bu özellik sayesinde konuya aşina olmayan kişilerin yapay zekâdan yardım almaları hiç olmadığı kadar kolaylaşacak.