Musk, Autopilot Çipinin 6 Ay Sonra Hazır Olacağını Söyledi

Tesla'nın yarı otomatik Autopilot sistemi için çok yakında bir güncelleme söz konusu.

Tesla'nın yarı otomatik Autopilot sürüş sistemi için vadedilen yükseltme, hem yeni araçlar hem de eski araçlar için bazı büyük avantajlar getirecek. Elon Musk, kendi Twitter hesabı üzerinden attığı bir tweet'te Autopilot sisteminin yaklaşık 6 ay içinde yeni bir güncelleme alacağını söyledi. Bu yeni güncelleme Autopilot sisteminin işleme yeteneğini çok büyük ölçülerde arttıracak. Musk, bu performansın %500 ila %2000 arasında yükseleceğini belirtti.

Bu çipin işlevinden kısaca bahsetmek gerekirse, kamera ve sensörlerin girdiği tüm verileri işlemekle sorumlu. Buna Autopilot sisteminin beyni dememizde herhangi bir sakınca yok. Autopilot yükseltmesi piyasaya sürüldükten sonra, yeni yapılacak araçlarda bulunacak. Ancak Autopilot donanımının güncel olarak en yeni versiyonu olan 2.0 ve 2.5 sürümlerini kullanan eski araçlar da yükseltmeden yararlanabilecek.

Tesla, bu yükseltmeyi "Tam Otomatik Kendini Sürüş Yeteneği" olarak adlandırmış olsa da, ilerleyen zamanlar için kısa dönemli planlar arasında tam otomatik sürüş için bir planlama yok. Autopilot sistemi yine, bir sürücü destek sistemi olarak kalmaya devam edecek. 'SAE Level 2' olarak adlandırılan sistem, aracı kısa bir süre boyunca şeridinde kontrol edebilir, ancak sürücünün yol boyunca dikkat göstermesini gerektirir.