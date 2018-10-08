  • Tesla Model 3, 'Yaralanma İhtimali En Az Olan Otomobil' Oldu

Tesla Model 3, 'Yaralanma İhtimali En Az Olan Otomobil' Seçildi

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Elon Musk'ın 'gelmiş geçmiş en güvenli otomobil' olduğunu iddia ettiği Tesla Model 3, rüştünü Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA) testleriyle de kanıtladı.

NHTSA, Tesla Model 3 için uzunca süredir gerçekleştirdiği testleri sonunda tamamladı. Yayınlanan rapora göre Tesla Model 3, kurum tarafından 5 üzerinden 5 yıldızla ödüllendirilerek gelmiş geçmiş, yaralanma riski en az otomobil seçti.
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Elbette bu Tesla için büyük bir gurur kaynağı ama hiç de beklenmeyen bir gelişme değil. Daha önce Tesla Model X ve Model S ile liderliğin ilk iki sırasını parselleyen firma, böylece ilk 3 sırayı da ele geçirmiş oldu.

Yukardaki tablodan da görebileceğiniz üzere standart kabul edilen %8 bareminin oldukça altında yaralanma riski taşıyan Tesla araçlar, böylece Model 3 ile bir kez daha ne kadar güvenli bir araç olduğunu gösterdi.

Son olarak geçtiğimiz aylarda yayınlanan Model 3 ile diğer araçların karşılaştırıldığı birkaç video ile baş başa bırakıyoruz.

Kaynak : https://electrek.co/2018/10/07/tesla-model-3-lowest-probability-of-injury-nhtsa/
Etiketler: tesla model 3, tesla
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