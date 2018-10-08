Tesla Model 3, 'Yaralanma İhtimali En Az Olan Otomobil' Oldu

Elon Musk'ın 'gelmiş geçmiş en güvenli otomobil' olduğunu iddia ettiği Tesla Model 3, rüştünü Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA) testleriyle de kanıtladı.

NHTSA, Tesla Model 3 için uzunca süredir gerçekleştirdiği testleri sonunda tamamladı. Yayınlanan rapora göre Tesla Model 3, kurum tarafından 5 üzerinden 5 yıldızla ödüllendirilerek gelmiş geçmiş, yaralanma riski en az otomobil seçti.

Elbette bu Tesla için büyük bir gurur kaynağı ama hiç de beklenmeyen bir gelişme değil. Daha önce Tesla Model X ve Model S ile liderliğin ilk iki sırasını parselleyen firma, böylece ilk 3 sırayı da ele geçirmiş oldu.

Yukardaki tablodan da görebileceğiniz üzere standart kabul edilen %8 bareminin oldukça altında yaralanma riski taşıyan Tesla araçlar, böylece Model 3 ile bir kez daha ne kadar güvenli bir araç olduğunu gösterdi.

Son olarak geçtiğimiz aylarda yayınlanan Model 3 ile diğer araçların karşılaştırıldığı birkaç video ile baş başa bırakıyoruz.