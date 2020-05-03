Milli Savaş Uçağının Yazılım Çalışmaları Başlıyor

Ülkemizin yazılım anlamında en önde gelen kurumlarından HAVELSAN, TUSAŞ ile iş birliği yaptı ve yazılım çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı. HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Talay, 20 milyon satır civarında yazılımın yazılacağını söyledi.

Türkiye’nin beşinci nesil bir muharip uçak üretmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Milli Muharip Uçak (MMU) projesi, her geçen gün yeni bir aşama kaydetmeye devam ediyor. Bu bağlamda son olarak TUSAŞ ve HAVELSAN, proje için iş birliği yapıldığını duyurdu.

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Milli Muharip Uçak’ın milli gurur oluşturacak, Türkiye’ye lig atlatacak bir proje olduğunu söyledi. Atalay, proje sonunda ortaya çıkacak beşinci nesil savaş uçağını dünyada yapabilen yalnızca birkaç ülke olduğunu da belirtti.

Yazılım çalışmaları başlıyor:

Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamaya devam eden Ahmet Hamdi Atalay, uçağın hangardan çıkışı için 2023 yılının öngörüldüğünü söyledi ve bu projenin istenen noktaya gelmesi için uzun yıllar çalışılacak bir proje olduğunu belirtti. Atalay, uçağın beşinci nesil olması dolayısıyla ‘uçan bilgisayar’ olarak da anılabileceğini de açıklamalarına ekleyerek devam etti:

“20 milyon satır civarında yazılımın üzerinde koşacağı, yüzlerce modül yazılımın birlikte çalışacağı bir uçan bilgisayar. Dolayısıyla HAVELSAN'ın projenin ana oyuncularından biri olması çok doğal.”

HAVELSAN’ın tecrübesiyle bu projenin ana oyuncularından biri olduğunu ifade eden Ahmet Hamdi Atalay, geçmişte de pek çok büyük projede milyon satırlık benzer işler yaptıklarını söyledi. Atalay, HAVELSAN’ın Advent Savaş Yönetim Sistemi’nde 10 milyon, Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi’nde de 15 milyon kod yazdıklarını belirtti. Ayrıca diğer tecrübelerden de şu şekilde bahsetti:

“Bu büyüklükte işlerin hem modüler geliştirilmesi hem o modüllerin birlikte yüksek performansla çalışması deneyimi bizde vardı. Aynı zamanda halen yürütmekte olduğumuz, dünyadaki iddialı firmalardan biri olduğumuz uçak simülatörü alanındaki yetkinliğimiz de bu projeye önemli katkılar sağlayacaktır. F16 uçaklarından eğitim uçaklarına, helikopterden çok değişik hava ve kara araçlarına çeşitli tipteki ürünlerin simülatörlerini yaptık. Simülatör alanındaki deneyimimizin burada çok önemli katkıları ve faydaları olacağını düşünüyoruz."

Ekip oluşturulmaya başladı:

Ahmet Hamdi Atalay, açıklamasında işin artık teknolojik, yazılım ve operasyonel konularının da tasarlanıp konuşulur hale geldiğini, bunun sonucunda HAVELSAN’ın da projeye dahil olmasına karar verildiğini söyledi. Karar sonrasında bir direktörlük oluşturduklarını söyleyen Atalay, direktörlüğün başına da F35 projesinde çalışmış bir arkadaşlarının geldiğini söyledi.

Proje için bir ekip oluşturmaya başladıklarını söyleyen Atalay, “20 milyon satırlık bir yazılım işi diye bakarsanız, 400 - 500 mühendis gerektirecek bir büyüklükten bahsediyoruz. Nihai hedefi de muhtemelen bu rakamlarda olacak. Ekip şu anda bünyemizde fakat yakın zamanda TUSAŞ içinde oluşturulacak MMU ekiplerinin çalıştığı binada yerini alacak. Ekipler orada hep beraber çalışıyor olacaklar" dedi.