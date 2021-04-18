Formula 1'de sezonun ikinci yarışı olan Emilia Romagna GP'de ortalık karıştı ve 33. turda kırmızı bayraklar sallanarak yarışa ara verildi. Mercedes için kabus gibi geçen haftasonunda Hamilton kaza yaparken, Bottas ve Russell yarış dışı kaldı.

Formula 1'de eski pistlerden biri olan Imola, geçtiğimiz yıl 14 senelik aranın ardından Emilia Romagna GP olarak yeniden takvime girmişti. Bu dar ve zorlu pist bu yıl da Formula 1'e ev sahipliği yaptı. Oldukça heyecanlı geçen sıralama turlarının ardından yağmurun başlaması da ilk andan itibaren gerilimi üst noktaya taşıdı.

Daha pilotları saymadan kaos çıktı

Henüz yarış başlamadan önce Alonso bariyerlere temas etti ve aracının ön kanadında hasar meydana geldi. Ayrıca Lance Stroll'ün frenlerinde de bir sorun yaşandı ve fren sistemlerinin alev aldığı görüldü. Her iki pilot da yarışa sıra kaybetmeden başladı.

İlk sektörde yoğun olarak kendisini hissettiren yağmur altında başlayan yarışta start anında Max Verstappen, takım arkadaşı Sergio Perez'i ve son şampiyon Lewis Hamilton'ı geçerek ilk sırayı almayı başardı. Hamilton'ın pol pozisyondan başladığı 39. farklı yarış olan Imola'da ikinci sırada uzun süre devam ettiğini gördük. Ayrıca ön kanadında da ufak bir parça kırıldığı için küçük denge sorunları yaşadı.

Formasyon turunda spin atarak Tifosi'lerin yüreklerini ağızlarına getiren LeClerc ise yarışta iyi bir start aldı ve üçüncü sıraya tırmanmayı başardı. Uzunca bir süre bu üçlü yarışa aynı şekilde devam etti. Latifi'nin Mazepin'in temasının ardından yaptığı kaza nedeniyle yarışa güvenlik aracının girmesi ile araçlar arasındaki fark kapandı.

Perez'in güvenlik aracı ile tur atılan bölümde pist dışına çıkıp geri döndüğünde eski sırasını geri alması, 10 saniye cezası almasına neden oldu. Bu da ilk üçteki pilotların en azından kendi aralarında bir grup olarak ilerleyeceğini gösterdi.

Güvenlik aracı ile attığı turda ön kanadını kıran Mick Schumacher, pit yolu kapalı olduğu için sorun yaşadı ve bir tur geriye düştü. Yağmurun durmasının ardından pilotlar peş peşe pit yapmaya başladı. Hamilton'ın önce pit yaparak avantaj elde etmesinden çekinen Red Bull önce pite girdi. Hamilton'ın temposu geçiş için yeterli olsa da Mercedes'in pit stopta zaman kaybetmesi nedeniyle şampiyon pilot piste ikinci sırada çıkabildi.

DRS 31. turda açıldı

Yarış yönetimi, 31. turda pilotların DRS kullanabilmesine izin verdi. Tam da bu esnada tur bindirmeye başlamış olan Hamilton, pist dışına taştı ve ön kanadını kırdı. Hamilton geri dönse de George Russell ve Hamilton da aynı turda çarpışarak yarış dışı kaldı.

Ardından da kırmızı bayraklar sallandı ve yarışa ara verildi. Böylece yarış dışı kalan pilotların araçlarının kaldırılması ve bariyerlerin hasar gören kısımlarının tamir edilmesi için zaman yaratılmış oldu.

Yarış 17.25'te kaldığı yerden devam edecek.