EMUI 10, 100 Milyondan Fazla Kullanıcıya Ulaştı

Huawei, akıllı telefonları için geliştirdiği arayüzü EMUI 10’u geçtiğimiz ağustos ayında tanıtmıştı. Şirket, kasım ayından beri yayınlamaya devam ettiği EMUI 10’un 100 milyondan fazla Huawei kullanıcısına ulaştığını duyurdu.

Akıllı telefon sektörünün önemli oyuncularından Huawei, geçtiğimiz ağustos ayında yeni arayüzü EMUI 10’u tanıttıktan sonra amiral gemisi telefonlarından başlayarak arayüzü kullanıcılarına sunmaya başlamıştı.

Huawei’den ocak ayında yapılan açıklamada EMUI 10 güncellemesinin 50 milyon kullanıcıya ulaştığı duyurulmuştu. Geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni istatistikler ise EMUI 10 ulaşan kullanıcı sayısının 100 milyonu geçtiğini gösteriyor.

Huawei’nin yeni arayüzünü kullananların sayısı 100 milyonu geçmekle beraber sayı önümüzdeki günlerde çok daha hızlı bir şekilde artacak. Çünkü henüz EMUI 10 güncellemesi almayan telefonların bir kısmı daha güncelleme alacak.

Akıllı telefon üreticisinin yeni arayüzü EMUI 10, kullanıcı deneyimi tarafında yeni değişikliklerle beraber karanlık mod, altın rengi simgeler, geliştirilmiş gizlilik özellikleri sunmuştu. EMUI 10, grafik işlemeyi yüzde 60 oranında artıran GPU Turbo teknolojisi, yüzde 70 daha hızlı ağ bağlantıları arasında geçiş yapabilmesini sağlayan Link Turbo gibi yazılım iyileştirmelerini de kullanıcılara sunuyor.