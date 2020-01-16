EMUI 10 Almayacak Huawei ve Honor Modelleri Belli Oldu

Huawei, geçtiğimiz senenin aralık ayında çeşitli akıllı telefon modelleri için Android 10 tabanlı EMUI 10 arayüzünü yayınlamıştı. Şirket, EMUI 10 arayüzünü almayacak telefonların bir listesini yayınladı.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, özellikle piyasaya sürdüğü amiral gemisi telefonlarla sektörün önde gelen isimleri olan Apple ve Samsung ile rekabet etmesiyle popülaritesini oldukça ileri seviyelere taşıyor. Şirket, geçtiğimiz senenin son aylarında piyasaya sürdüğü Android 10 tabanlı EMUI 10 arayüzünü birçok akıllı telefon modeli için yayınlamıştı ve eski cihazları da dahil olmak üzere farklı modeller için de yayınlayacağının sözünü vermişti.

Şirketin alt markası olan Honor’un da bazı cihazlarına EMUI 10 güncellemesi yayınlanmıştı. Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesi, sistem bazlı karanlık mod ve çeşitli performans iyileştirmelerini içeriyor ve şu anda birçok cihaz için yayınlanma süreci hala devam ediyor. Huawei ve Honor cihazlarının birçoğu EMUI 10 güncellemesini alacak olmasına rağmen bugün bazı kullanıcıları üzecek yeni bir liste paylaşıldı. Birazdan sizlerle paylaşacağımız listedeki cihazlardan birine sahipseniz, üzülerek EMUI 10 güncellemesini almayacağınızı belirtiyoruz.

EMUI 10 güncellemesini almayacak Huawei cihazları:

Y9 2019

Nova 3

Nova 3i

P20 Lite

EMUI 10 güncellemesini almayacak Honor cihazları:

Play

9/9 Lite

8X Max

Bu listenin yayınlanmasının asıl sebebi, Huawei destek ekibine dünyanın dört bir yanından çok fazla ileti gelmesiydi. Dünya çapındaki birçok Huawei ve Honor kullanıcısı, destek ekipleriyle iletişime geçerek cihazlarının EMUI 10 güncellemesini alıp almayacağını sorguluyordu ve Huawei sonunda bir liste yayınlayarak bütün soru işaretlerini akıllardan silmeyi hedefledi.

Huawei Hindistan, durumla ilgili şu açıklamayı yaptı: “EMUI güncellemesine olan ilginizi anlıyoruz. Bu liste ile cihazlarımız için EMUI güncelleme planını sizlerle paylaşıyoruz ve bilgilenmenizi umuyoruz. Listedeki cihazlar yeni EMUI 10 güncellemesini almayacak olsa da bu cihazlar için performans ve güvenlik geliştirmelerini sağlayan güncellemeler sağlamaya devam edeceğiz. İşbirliğiniz, anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz”